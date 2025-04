疱疹状皮膚炎は,通常は四肢伸側に左右対称に分布する,強いそう痒を伴う紅斑性の蕁麻疹様病変と小水疱,丘疹,および水疱の集簇を特徴とする。

Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.