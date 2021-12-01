基準値は，それらの値を示した検査施設を始めとする，いくつかの因子に基づいて変動する。ある患者の尿検査の値は，その検査を行った検査施設の基準値に基づいて解釈すべきであり，検査施設は検査結果とともにそれらの基準値を提示するのが一般的である。代表的な値の一覧をアルファベット順で下の表に示す。

