尿検査：正常値

執筆者：Osvaldo Padilla, MD, MPH, Texas Tech Health Science Center;
Jude Abadie, PhD, Texas Tech University Health Science Center
レビュー/改訂 修正済み 2021年 12月
基準値は，それらの値を示した検査施設を始めとする，いくつかの因子に基づいて変動する。ある患者の尿検査の値は，その検査を行った検査施設の基準値に基づいて解釈すべきであり，検査施設は検査結果とともにそれらの基準値を提示するのが一般的である。代表的な値の一覧をアルファベット順で下の表に示す。

表＆コラム

代表的な臨床検査の基準値：尿

検査

検体

従来単位

SI単位

アルドステロン

尿，24時間

5～19μg/24h

13.9～52.6nmol/24h

アミノ酸，総

尿，24時間

200～400mg/24h

14～29nmol/24h

アミラーゼ

尿，定時

6.5～48.1U/h

カルシウム（食事制限なし）

尿，定時

100～300mg/day

2.5～7.5mmol/day

カテコラミン，総

尿，24時間

< 100μg/m2/24h

< 591nmol/m2/24 h

塩化ナトリウム

尿，定時

80～250mEq/day

80～250mmol/day

尿，24時間

0～100μg/24h

0～1.6μmol/24h

コプロポルフィリン

尿，24時間

50～250μg/24h

76～382nmol/24h

コルチゾール，遊離

尿，24時間

< 90μg/24h

< 248nmol/24h

クレアチン：

  1. 女性

尿，24時間

0～100mg/24h

0～763mmol/24h

  1. 男性

尿，24時間

4～40mg/24h

30～305mmol/24h

クレアチニン，体重基準

尿，24時間

15～25mg/kg/24h

133～221mmol/kg/24 h

D-キシロース25gの摂取から5時間後に測定されたD-キシロース排泄量

尿，5時間の採尿

5～8g

33～53mmol

エストリオール，女性

尿，24時間

> 12mg/24h

> 42μmol/24h

17-ヒドロキシコルチコステロイド，分画，成人（18歳以上）：

  1. コルチゾール

尿，24時間

3.5～4.5μg/24h

9.7～12.4nmol/24h

  1. コルチゾン

尿，24時間

17～129μg/24h

47～359nmol/24h

5- ヒドロキシインドール酢酸（5-HIAA）

尿，24時間

2～9mg/24h

10.4～46.8μmol/24h

17-ケトステロイド，分画，女性（12歳以上）：

  1. アンドロステロン

尿，24時間

55～1589μg/24h

  1. プレグナントリオール

尿，24時間

59～1391μg/24h

17-ケトステロイド，分画，男性（12歳以上）：

  1. アンドロステロン

尿，24時間

234～2703μg/24h

  1. エチオコラノロン

尿，24時間

151～3198μg/24h

  1. 11-ヒドロキシアンドロステロン

尿，24時間

66～1032μg/24h

  1. 11-ヒドロキシエチオコラノロン

尿，24時間

17～1006μg/24h

  1. 11-ケトアンドロステロン

尿，24時間

4～55μg/24h

  1. 11-ケトエチオコラノロン

尿，24時間

51～1016μg/24h

  1. プレグナントリオール

尿，24時間

245～1701μg/24h

メタネフリン，分画，正常血圧の患者（18歳以上）：

  1. 女性，メタネフリン

尿，24時間

30～180μg/24h

  1. 女性，総メタネフリン

尿，24時間

142～510μg/24h

  1. 男性，メタネフリン

尿，24時間

44～261μg/24h

  1. 男性，総メタネフリン

尿，24時間

190～583μg/24h

メタネフリン，分画，正常血圧の男性および女性（18～29歳）：

  1. ノルメタネフリン

尿，24時間

103～390μg/24h

メタネフリン，分画，高血圧の男性および女性：

  1. メタネフリン

尿，24時間

< 400μg/24h

  1. ノルメタネフリン

尿，24時間

< 900μg/24h

  1. 総メタネフリン

尿，24時間

< 1300μg/24h

ミクロアルブミン

尿，24時間

< 30mg/24h

ミクロアルブミン，アルブミン/クレアチニン比

尿，随時

< 20μg/mg

< 20mg/g

浸透圧

尿，随時

38～1400mOsm/kg H2O

シュウ酸塩

尿，24時間

0.11～0.46mmol/検体*

リン酸塩，尿細管再吸収

尿，随時

濾過量の79～94％

ポルフォビリノーゲン

尿，随時

クレアチニン0～0.5mg/g

カリウム

尿，24時間

25～100mEq/24h

25～100mmol/24h

タンパク質，総

尿，24時間

< 100mg/24h

ナトリウム

尿，24時間

100～260mEq/24h

100～260mmol/24h

尿酸

尿，24時間

250～750mg/24h

1.48～4.43mmol/24h

Urinalysis, routine†

  1. pH

尿，随時

5～7

尿検査，ルーチン，ディップスティック検査†：

  1. ビリルビン

尿，随時

陰性

  1. 血液

尿，随時

陰性

  1. ブドウ糖

尿，随時

陰性

  1. ケトン

尿，随時

陰性

  1. 白血球エステラーゼ

尿，随時

陰性

  1. 亜硝酸化合物

尿，随時

陰性

  1. タンパク質

尿，随時

陰性

  1. 比重

尿，随時

1.002～1.030

  1. ウロビリノーゲン

尿，随時

0.2～1.0EU

ウロビリノーゲン

尿，24時間

0.05～2.5mg/24h

0.08～4.22μmol/24h

バニリルマンデル酸（VMA）

尿，24時間

> 14歳：< 8mg/24h

< 40.4mol/24h

* 値は24時間蓄尿に基づく

† 鏡検による正常所見としては，少量の赤血球（特に月経中の女性），白血球，上皮細胞，細菌，酵母細胞，血漿（例，シュウ酸カルシウム，triple phosphate，amorphous phosphateおよび尿酸塩)，精子，特定不能の物質などが考えられる。これらの物質が多く存在する場合や，他の特定の物質が存在する場合には，異常である可能性がある。

EU = Ehrlich単位。

