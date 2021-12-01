基準値は，それらの値を示した検査施設を始めとする，いくつかの因子に基づいて変動する。ある患者の尿検査の値は，その検査を行った検査施設の基準値に基づいて解釈すべきであり，検査施設は検査結果とともにそれらの基準値を提示するのが一般的である。代表的な値の一覧をアルファベット順で下の表に示す。
代表的な臨床検査の基準値：尿
検査
検体
従来単位
SI単位
アルドステロン
尿，24時間
5～19μg/24h
13.9～52.6nmol/24h
アミノ酸，総
尿，24時間
200～400mg/24h
14～29nmol/24h
アミラーゼ
尿，定時
6.5～48.1U/h
—
カルシウム（食事制限なし）
尿，定時
100～300mg/day
2.5～7.5mmol/day
カテコラミン，総
尿，24時間
< 100μg/m2/24h
< 591nmol/m2/24 h
塩化ナトリウム
尿，定時
80～250mEq/day
80～250mmol/day
銅
尿，24時間
0～100μg/24h
0～1.6μmol/24h
コプロポルフィリン
尿，24時間
50～250μg/24h
76～382nmol/24h
コルチゾール，遊離
尿，24時間
< 90μg/24h
< 248nmol/24h
クレアチン：
尿，24時間
0～100mg/24h
0～763mmol/24h
尿，24時間
4～40mg/24h
30～305mmol/24h
クレアチニン，体重基準
尿，24時間
15～25mg/kg/24h
133～221mmol/kg/24 h
D-キシロース25gの摂取から5時間後に測定されたD-キシロース排泄量
尿，5時間の採尿
5～8g
33～53mmol
エストリオール，女性
尿，24時間
> 12mg/24h
> 42μmol/24h
17-ヒドロキシコルチコステロイド，分画，成人（18歳以上）：
尿，24時間
3.5～4.5μg/24h
9.7～12.4nmol/24h
尿，24時間
17～129μg/24h
47～359nmol/24h
5- ヒドロキシインドール酢酸（5-HIAA）
尿，24時間
2～9mg/24h
10.4～46.8μmol/24h
17-ケトステロイド，分画，女性（12歳以上）：
尿，24時間
55～1589μg/24h
—
尿，24時間
59～1391μg/24h
—
17-ケトステロイド，分画，男性（12歳以上）：
尿，24時間
234～2703μg/24h
—
尿，24時間
151～3198μg/24h
—
尿，24時間
66～1032μg/24h
—
尿，24時間
17～1006μg/24h
—
尿，24時間
4～55μg/24h
—
尿，24時間
51～1016μg/24h
—
尿，24時間
245～1701μg/24h
—
メタネフリン，分画，正常血圧の患者（18歳以上）：
尿，24時間
30～180μg/24h
—
尿，24時間
142～510μg/24h
—
尿，24時間
44～261μg/24h
—
尿，24時間
190～583μg/24h
—
メタネフリン，分画，正常血圧の男性および女性（18～29歳）：
尿，24時間
103～390μg/24h
—
メタネフリン，分画，高血圧の男性および女性：
尿，24時間
< 400μg/24h
—
尿，24時間
< 900μg/24h
—
尿，24時間
< 1300μg/24h
—
ミクロアルブミン
尿，24時間
< 30mg/24h
—
ミクロアルブミン，アルブミン/クレアチニン比
尿，随時
< 20μg/mg
< 20mg/g
浸透圧
尿，随時
38～1400mOsm/kg H2O
—
シュウ酸塩
尿，24時間
0.11～0.46mmol/検体*
—
リン酸塩，尿細管再吸収
尿，随時
濾過量の79～94％
—
ポルフォビリノーゲン
尿，随時
クレアチニン0～0.5mg/g
—
カリウム
尿，24時間
25～100mEq/24h
25～100mmol/24h
タンパク質，総
尿，24時間
< 100mg/24h
—
ナトリウム
尿，24時間
100～260mEq/24h
100～260mmol/24h
尿酸
尿，24時間
250～750mg/24h
1.48～4.43mmol/24h
Urinalysis, routine†
尿，随時
5～7
—
尿検査，ルーチン，ディップスティック検査†：
尿，随時
陰性
—
尿，随時
陰性
—
尿，随時
陰性
—
尿，随時
陰性
—
尿，随時
陰性
—
尿，随時
陰性
—
尿，随時
陰性
—
尿，随時
1.002～1.030
—
尿，随時
0.2～1.0EU
—
ウロビリノーゲン
尿，24時間
0.05～2.5mg/24h
0.08～4.22μmol/24h
バニリルマンデル酸（VMA）
尿，24時間
> 14歳：< 8mg/24h
< 40.4mol/24h
* 値は24時間蓄尿に基づく
† 鏡検による正常所見としては，少量の赤血球（特に月経中の女性），白血球，上皮細胞，細菌，酵母細胞，血漿（例，シュウ酸カルシウム，triple phosphate，amorphous phosphateおよび尿酸塩)，精子，特定不能の物質などが考えられる。これらの物質が多く存在する場合や，他の特定の物質が存在する場合には，異常である可能性がある。
EU = Ehrlich単位。