MSDMsd マニュアルプロフェッショナル版
執筆者：Osvaldo Padilla, MD, MPH, Texas Tech Health Science Center;
Jude Abadie, PhD, Texas Tech University Health Science Center
レビュー/改訂 修正済み 2021年 12月
全般的な健康状態を評価するために，または疑われる疾患の診断の補助とするために，特定の組合せの検査（検査パネル）が一般的に用いられている。それらの検査パネルは通常，標準化されている。例えば，基本的な生化学検査であるbasic metabolic panel（BMP）は，典型的には8項目の検査で構成され，電解質，グルコース，カルシウム，および腎機能の評価に用いられる。

表＆コラム

よく用いられる検査パネル*

よく用いられる検査パネル*

検査

CMP

RFP

BMP

ELEC

HFPA

LPP

AHP

アルブミン

あり

あり

なし

なし

あり

なし

なし

アルカリホスファターゼ

あり

なし

なし

なし

あり

なし

なし

アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT，以前のSGPT）

あり

なし

なし

なし

あり

なし

なし

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST，以前のSGOT）

あり

なし

なし

なし

あり

なし

なし

ビリルビン，直接

なし

なし

なし

なし

あり

なし

なし

ビリルビン，総

あり

なし

なし

なし

あり

なし

なし

カルシウム

あり

あり

あり

なし

なし

なし

なし

二酸化炭素

あり

あり

あり

あり

なし

なし

なし

塩化ナトリウム

あり

あり

あり

あり

なし

なし

なし

コレステロール，総

なし

なし

なし

なし

なし

あり

なし

コレステロール，HDL

なし

なし

なし

なし

なし

あり

なし

クレアチニン

あり

あり

あり

なし

なし

なし

なし

グルコース，空腹時

あり

あり

あり

なし

なし

なし

なし

A型肝炎，IgM抗体

なし

なし

なし

なし

なし

なし

あり

B型肝炎コア，IgM抗体

なし

なし

なし

なし

なし

なし

あり

B型肝炎表面抗原

なし

なし

なし

なし

なし

なし

あり

C型肝炎抗体

なし

なし

なし

なし

なし

なし

あり

リン

なし

あり

なし

なし

なし

なし

なし

カリウム

あり

あり

あり

あり

なし

なし

なし

タンパク質，総

あり

なし

なし

なし

あり

なし

なし

ナトリウム

あり

あり

あり

あり

なし

なし

なし

トリグリセリド*

なし

なし

なし

なし

なし

あり

なし

尿素窒素（BUN）

あり

あり

あり

なし

なし

なし

なし

* リスク比および低比重リポタンパク質（LDL）の計算を含む。

AHP = acute hepatitis panel；BMP = basic metabolic panel；CMP = comprehensive metabolic panel；ELEC = electrolyte panel；HDL = 高比重リポタンパク質；HFPA = hepatic function panel；LPP = lipid panel； RFP = renal function panel；SGOT = 血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ；SGPT = 血清グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ。American Medical Association Medicare Test Panelsも参照のこと。

