全般的な健康状態を評価するために，または疑われる疾患の診断の補助とするために，特定の組合せの検査（検査パネル）が一般的に用いられている。それらの検査パネルは通常，標準化されている。例えば，基本的な生化学検査であるbasic metabolic panel（BMP）は，典型的には8項目の検査で構成され，電解質，グルコース，カルシウム，および腎機能の評価に用いられる。
よく用いられる検査パネル*
検査
CMP
RFP
BMP
ELEC
HFPA
LPP
AHP
アルブミン
あり
あり
なし
なし
あり
なし
なし
アルカリホスファターゼ
あり
なし
なし
なし
あり
なし
なし
アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT，以前のSGPT）
あり
なし
なし
なし
あり
なし
なし
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST，以前のSGOT）
あり
なし
なし
なし
あり
なし
なし
ビリルビン，直接
なし
なし
なし
なし
あり
なし
なし
ビリルビン，総
あり
なし
なし
なし
あり
なし
なし
カルシウム
あり
あり
あり
なし
なし
なし
なし
二酸化炭素
あり
あり
あり
あり
なし
なし
なし
塩化ナトリウム
あり
あり
あり
あり
なし
なし
なし
コレステロール，総
なし
なし
なし
なし
なし
あり
なし
コレステロール，HDL
なし
なし
なし
なし
なし
あり
なし
クレアチニン
あり
あり
あり
なし
なし
なし
なし
グルコース，空腹時
あり
あり
あり
なし
なし
なし
なし
A型肝炎，IgM抗体
なし
なし
なし
なし
なし
なし
あり
B型肝炎コア，IgM抗体
なし
なし
なし
なし
なし
なし
あり
B型肝炎表面抗原
なし
なし
なし
なし
なし
なし
あり
C型肝炎抗体
なし
なし
なし
なし
なし
なし
あり
リン
なし
あり
なし
なし
なし
なし
なし
カリウム
あり
あり
あり
あり
なし
なし
なし
タンパク質，総
あり
なし
なし
なし
あり
なし
なし
ナトリウム
あり
あり
あり
あり
なし
なし
なし
トリグリセリド*
なし
なし
なし
なし
なし
あり
なし
尿素窒素（BUN）
あり
あり
あり
なし
なし
なし
なし
* リスク比および低比重リポタンパク質（LDL）の計算を含む。
AHP = acute hepatitis panel；BMP = basic metabolic panel；CMP = comprehensive metabolic panel；ELEC = electrolyte panel；HDL = 高比重リポタンパク質；HFPA = hepatic function panel；LPP = lipid panel； RFP = renal function panel；SGOT = 血清グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ；SGPT = 血清グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ。American Medical Association Medicare Test Panelsも参照のこと。