嚢胞性線維症について患者と親が知っておくべきこと

個人や家族が子供を持つことを考えている場合、子供に遺伝する可能性のある遺伝的状態を考慮することがよくあります。嚢胞性線維症（のうほうせいせんいしょう）は、多くの妊婦や妊娠を検討している人、そしてそのパートナーが考える病気の一つです。

嚢胞性線維症は、特定の分泌腺が異常に粘り気の強い分泌物を生産し、それによって組織や器官、特に肺や消化管が損傷を受ける遺伝性疾患です。典型的な症状としては、腹部膨満、軟便、体重増加不良のほか、せき、喘鳴（ぜんめい）などがあり、生涯にわたって気道感染症が頻繁にみられます。

米国には約4万人の嚢胞性線維症患者がおり、世界中では約10万5千人が嚢胞性線維症と診断されています。嚢胞性線維症の患者さんや、キャリア（保因者）であるか、またはこの病気を持つ患者さんを支援しようかと考えている方々は、多くの疑問や不確実な点があることでしょう。ここでは、嚢胞性線維症について患者さんと保護者が知っておくべきことを詳しく見ていきます。

嚢胞性線維症は遺伝性である

嚢胞性線維症は家族を介して遺伝する。嚢胞性線維症は、赤ちゃんが両親のそれぞれから1つずつ受けつぐ特定の遺伝子のコピーの両方に異常（変異体）があったときに起こります。遺伝子の片方のコピーに異常がある人はキャリアと呼ばれます。キャリアには嚢胞性線維症の症状はありません。

妊娠を計画している家族には、医師が血液検査を行って、いずれかがキャリアであるかどうかを調べることができます。両親ともに嚢胞性線維症にかかわる遺伝子の少なくとも片方に変異体が認められない限り、子どもが嚢胞性線維症になることはありません。もし、両方が嚢胞性線維症の遺伝子をもっていたら、あなたの赤ちゃんが嚢胞性線維症になる確率は4分の1、キャリアになる確率は2分の1です。

嚢胞性線維症は、特定の遺伝子の変異によって起こります

嚢胞性線維症膜貫通伝導度調節因子（CFTR）遺伝子には多数の変異体が存在します。最も一般的なものはF508del変異体と呼ばれています。各変異体にはそれぞれの重症度があり、医師はそれぞれの変異体に応じて治療やアプローチを的確に選ぶことができます。

米国の全小児（および多くの親）が嚢胞性線維症のスクリーニングを受けています。

今日、妊娠を計画している多くの家族は、特に病気が家族内で発生している場合、嚢胞性線維症のスクリーニングを受けることを選択します。スクリーニングを受ける人は、結果の意味と家族計画への影響を理解することが重要です。キャリアであることが判明した場合、次のステップとして、遺伝カウンセラーと対話することが重要です。

希望する両親のスクリーニングに加え、米国ではすべての新生児に対して新生児スクリーニングが実施されています。新生児スクリーニングは、出生直後の単純なかかとの穿刺による血液検査で、新生児に嚢胞性線維症があるかどうかを調べます。今日では、遺伝子および代謝性疾患の新規診断のほとんどは、このユニバーサルスクリーニングの結果を踏まえて行われています。スクリーニングが陽性であったすべての新生児は、発汗検査および診断を確定するための遺伝子（DNA）検査も受けます。

嚢胞性線維症の治療は近年、著しく進歩しています

嚢胞性線維症に対する治療法はありません。しかし最近では、治療法の進歩により、嚢胞性線維症の小児と成人の転帰が著しく改善されています。CFTR修飾薬は、長期的に服用する経口薬で、CFTR遺伝子の変異によってできる異常なタンパク質の機能を改善します。今日、嚢胞性線維症を持って生まれる患者の全体的な見通しは、10年前よりも良好です。

嚢胞性線維症の治療は、疾患のすべての症状および側面に対処するため、多分野による連携ケアが不可欠です。嚢胞性線維症の患者は、呼吸器科医（肺疾患の治療を専門とする医師）、栄養士、理学療法士、呼吸療法士、ソーシャルワーカー、その他の医療従事者と協力する可能性が高いです。また、胃腸科専門医や内分泌専門医の診療を受ける方もいます。

嚢胞性線維症は体内の多くの器官系に影響を及ぼすため、治療は複雑ですが、管理は可能です。適切なチームおよび適切な治療アプローチにより、嚢胞性線維症の子供や、10代の方々、成人は皆、有意義で生産的な生活を送ることができます。