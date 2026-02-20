冬の嵐や寒波による災害の中で安全に保つ

冬の嵐は、健康上と安全上の重大なリスクをもたらす極度の寒冷、氷冷、雪、停電などを引き起こします。防災・危機管理の専門家は、冬季の外傷や死亡は、適切な計画と認識により予防できることが多いと言います。

冬の嵐が予測されているときは、事前に準備し、寒波に伴うリスクを理解することが大きな違いを生み出します。Ready.govと公衆衛生専門家は、自分の健康と安全を守るために常に最新情報を入手し、移動を制限し、予防策を取るよう推奨しています。

ここでは、あなた自身と、冬の嵐が来た際のリスクと、自分と周囲の人々を守るためのベストプラクティスについて詳しく見ていきます。

低体温、凍傷、寒冷曝露

寒冷曝露は、体が熱を産生するより速く失われる場合に起こります。特に風、濡れた衣服、または不適切な住居などにより低温に長時間さらされると、低体温や凍傷につながる可能性があります。

低体温症は、体の深部体温が低くなりすぎた状態（通常は35℃未満）です。初期症状には、震え、錯乱、不明瞭な発話、ぎこちない動作、疲労などがあります。低体温症は命にかかわる状態であり、すぐに治療する必要があります。

凍傷は、皮膚とその下の組織が凍ることで、指、つま先、耳、鼻によく起こります。皮膚は感覚がなくなり、白くなったり、腫れて、水疱ができたり、黒い革のような状態になることもあります。皮膚や組織を損傷する可能性があるため、凍傷部位はこすらないでください。凍傷になった部分はお湯で温めてください。

リスクを低減するには：

帽子や手袋なども含め、重ね着します。

衣服を乾いた状態に保ち、濡れた衣服は直ちに交換します。

極寒の時は、屋外で過ごす時間を制限します。

高齢者、小児、十分な暖房設備を持たない人の状態を確認します。

低体温症または凍傷が疑われる場合は、速やかに治療を受けます。

一酸化炭素中毒

冬期に停電が起きると、重篤で死に至る可能性のある一酸化炭素（CO）中毒のリスクが高まります。一酸化炭素は、燃料を燃やすことで生成される無色無臭のガスです。換気が適切に行われていなければ、自動車、かまど、暖炉、温水暖房器具、ガス暖房器具、灯油ストーブ、まきストーブ、練炭などが原因で一酸化炭素中毒が起こることがあります。例えば、走っている自動車の排気管が積もった雪などで塞がっていると、車内の一酸化炭素濃度が急上昇する可能性があります。

一酸化炭素中毒の症状には、頭痛、めまい、脱力感、吐き気、錯乱、意識消失などがあります。

一酸化炭素中毒を防ぐため、換気口や煙突に雪やゴミが溜まらないように気をつけます。自宅に電池式または電池バックアップ式の一酸化炭素検出器を設置します。一酸化炭素中毒が疑われる場合は、直ちに新鮮な空気を吸って救急治療を受けます。

雪かきと過度の運動

雪かきは、冬に関連する怪我や医学的緊急事態の一般的な原因です。低温と身体的な労作の組み合わせは、特に心臓の基礎疾患や危険因子がある人では、心臓にかかる負担を増大させます。雪かきで過度の運動をすると、心臓発作、胸痛、息切れ、筋肉と背中の損傷が起きる可能性があります。

リスクを低減するには：

無理をせずに、頻繁に休憩をとります。

可能な場合は、雪を持ち上げるのではなく押すようにします。

1回で持ち上げる雪の量を小さくします。

胸痛、めまい、息切れを感じたら、すぐに止めます。

心臓病の人や激しい運動に慣れていない人は、他の人の手を借りたり、除雪サービスを利用するべきです。

非常用水の貯蔵と水死リスク

冬の嵐の前に浴槽に水を貯めておくと、停電や水道管が凍結した場合の非常用水となります。ただし、この予防策には安全性に関する重要な考慮事項があります。水を貯めた浴槽は、特に幼児、ペット、または運動障害もしくは認知障害のある人がおぼれるリスクとなります。乳児や幼児はたった数センチメートル程度の深さの水、水を入れた容器さえもおぼれることがあります。

乳児や小児を水を張ったものの近くに一人で置かないようにし、トイレのドアは閉じたり、安全ラッチを使用したりします。非常用水が不要になったら、すぐに浴槽から排水します。少量の水でも、大人の監督がない場合危険です。

そり遊び、車両、レクリエーション活動中の事故

雪と氷は、そり遊び、スノーモービル、ATV、自動車による高速外傷のリスクを高めます。衝突と転倒により、頭部損傷、脊髄損傷、内的外傷が生じることがあります。事故の一般的なリスクには、道路、木、フェンス近くでのそり遊び、ヘルメットや保護具を着用しない、シートベルトを着用しない、または凍結した路面でのスピードの出し過ぎなどがあります。

そり遊びやスキーをするとき、スノーモービルやATVに乗るときはヘルメットを着用することが非常に重要です。また、道路や木などの障害物から離れた、指定されたそり遊び用の区域を選びます。ゆっくり運転し、車間距離を延ばし、不要な移動を避けます。また、冬季のレクリエーション活動の前には、決してアルコール摂取してはなりません。

頭部と脊椎の損傷は、症状が軽度であっても重篤となることがあります。大きな衝撃を受けたら医学的評価を求めます。

すべりと氷上の転倒

特に高齢者では、凍結した歩道、私有車道、階段などで滑ったり転倒するリスクが大幅に増大します。転倒により脳震とう、骨折、股関節損傷が生じ、長期的な結果を招くことがあります。

予防のヒント：

滑り止めのついた靴やブーツを履きます。

手すりを使用し、凍結した場所は注意深く歩きます。

通路に氷を溶かすものや砂を撒きます。

可能であれば、凍結状態の間は屋内にいるよう高齢者に勧めます。

転倒後、頭部への衝撃、重度の痛み、錯乱、または歩行困難がある場合は、医師の診察を受けます。

嵐の間も安全に保つ

冬の嵐は、低温以外にも特有の危険をもたらします。リスクを理解し、簡単な予防策を講じることで自分や家族、そして地域社会を守ることができます。

気象注意報から最新情報を常に把握し、自宅や緊急時の供給品を準備し、嵐の間や後の安全を優先します。疑わしい場合は、医師の診察を受けます。早期の治療は命を救い、重篤な合併症を防ぐことができます。

今日準備することで、冬の嵐が来たときに大きな違いをもたらします。