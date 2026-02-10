特に今の時期は、だれもが恐れていることがあります。自分や家族が「お腹の風邪」にかかることです。学校や保育所からのメモ、同僚からのメッセージ、最近訪ねた友人からの知らせがあるかもしれません。

この場合の「お腹の風邪」には、多くの胃の病気や胃腸炎が含まれます。胃腸炎とは、胃腸の炎症で、ときに吐き気、嘔吐、下痢を引き起こすことがあります。胃腸炎を引き起こすのは、多くの場合、感染力の高いRNAウイルスであるノロウイルスです。

ノロウイルスは、米国だけでも年間平均1900～2100万例発症しています。ノロウイルスは誰でも感染しますが、5歳未満の小児と65歳以上の成人では特にリスクが高くなります。感染症は大半が1年のうち寒い時期に起こります。ウイルスの影響や、ウイルスが他の人に拡散するのを最小限に抑えるために、ウイルスに関して理解しておくべき重要なことがいくつかあります。患者と親が知っておくべきこと

ノロウイルスは大変感染力が強い

ノロウイルスは大変感染力の強いウイルスです。ほとんどの感染症はヒトからヒトへの接触により伝播し、特に感染した便または嘔吐物との直接的または間接的な接触を介して伝播します。

多くの人に感染するのに必要なウイルス量は大変微量です、これが、感染力の高い理由です。クルーズ船、保育園、レストランなど、狭い場所での集団発生が発生しやすい理由でもあります。米国では毎年、約2,500件のノロウイルスの集団発生が報告されています。

ノロウイルスは、インフルエンザ様症状は引き起こさない

ノロウイルスは「お腹の風邪」と呼ばれることもありますが、これは正確ではありません。ノロウイルスは典型的には嘔吐、腹部のけいれん痛、および下痢を引き起こします。小児では下痢より嘔吐の方が多い一方、成人では下痢の方が多くみられる傾向があります。激しい嘔吐や下痢があると、著しい脱水が起こります。症状は感染後1～2日で現れ、1～3日間続きます。最も感染力が強いのは、症状が現れた直後で、症状が消えてから約48時間は最も感染力が強い状態が続きます。学校や職場に復帰するときは、すべての方針に従い、徹底的かつ定期的に手を洗ってください。

発熱、頭痛、体のうずきが現れることがありますが、インフルエンザで通常みられるものと同じ程度ではありません。さらに、インフルエンザワクチンは、ノロウイルスから保護する作用はありません。せきや高熱のような症状がある場合、ノロウイルス以外の病気かもしれません。

ノロウイルスは生命を脅かす可能性がある

米国では、ノロウイルスにより毎年平均900人が死亡しており、そのほとんどが65歳以上の成人です。小児では脱水がより速く起こる可能性があるため、親は小児、特に乳児の症状に細心の注意を払うべきです。免疫力が低下している人も、注意する必要があります。

ノロウイルス胃腸炎に対して必要な治療は通常、床上安静と十分な水分補給だけです。嘔吐がある場合でも、できるだけ多く水分を摂取するようにします。少量を頻繁に飲むのが有効です。水分は水以外のものとするのが最善です。電解質の入った飲み物やコンソメスープも効果的です。スポーツドリンクは、塩分を含む補水液よりも糖分が多く含まれることが多いため、理想的ではありません。脱水症状（暗黄色の尿、口の中が乾ききっている）が出始めた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

多くの人は、ノロウイルスで医師の診察を受けることはありません。ウイルスであるため、抗菌薬は必要ありません。下痢止め薬が有用ですが、服用する前に医師に相談すべきです。

手を洗うことが最善の防御策

ノロウイルスの感染拡大を防ぐためには、石けんと温水で手を十分に洗うことが最も重要です。手指消毒剤はノロウイルスを死滅させません。手を洗うことで、ノロウイルスにより病気になることを防ぐことができます。すでに具合が悪い場合は、手を洗うこと（特にトイレの使用後や食事の準備前）が、他の人への感染を防ぐのに役立ちます。

ノロウイルスに感染している場合は、家族からできるだけ距離を保ち、汚れた衣類やシーツを十分に洗い、調理台は塩素または漂白剤含有洗浄剤で拭いてください。

ノロウイルスの感染拡大を防ぐためには、他にも重要な手順があります。食品に触れる前に手を洗う、生肉を切ったら他の食品を切る前に包丁やまな板を洗う、肉や卵に徹底的に火を通す、残った食べ物は調理後すぐに冷蔵するなどの食品衛生の習慣に従ってください。また、疑わしい食品、特に牡蠣やその他の生の魚介類を避けることも重要です。最後に、食品リコールがあれば捨てる必要があるため、注意を払ってください。