COPDについて知っておくべきこと

喫煙の危険性が話題に上るとき、よく耳にする病名の1つに慢性閉塞性肺疾患（COPD）があります。実際に、喫煙はCOPDの最も重要な原因です。

COPDは死因としてよくみられるもので、米国では年間約14万人がCOPDにより死亡しています。COPDでは、肺からすべての空気を吐き出すのに時間がかかるようになります。これは多くの場合、気道の狭小化（狭くなること）と損傷によるものです。このため、空気が肺内に閉じ込められます。そして、時間の経過とともに、慢性的な咳、息切れ、身体活動の制限、呼吸器感染症の罹患リスクの増加につながります。

COPDは主要な死因の1つではありますが、疾患をコントロールするための対策を講じることができます。生活の質を改善し、COPDとともに長く生きることを助ける治療法があります。ここでは、COPDについて知っておくべき4つのポイントを紹介します。

１．COPDは他の呼吸器疾患を包含する

COPDは、慢性閉塞性気管支炎と肺気腫を含む包括的な用語です。

慢性気管支炎とは、連続した2年間で、たんがからんだ咳が少なくとも3カ月間みられる状態をいいます。慢性気管支炎に伴って気流閉塞が起こると、慢性閉塞性気管支炎とみなされます。肺気腫は、肺胞壁（肺を構成している空気の袋［肺胞］を支えている細胞）が広範囲かつ不可逆的に破壊され、肺胞の拡大が数多くみられる状態です。診断の確定に役立てるため、しばしば肺機能検査が行われます。

慢性気管支炎と肺気腫は、同じ人に同時に発生することがあります。体調や身体機能を決定する最も重要な因子は、気流閉塞の重症度です。

COPDは多くの場合、喫煙などの環境因子と関連していますが、遺伝性の場合もあります。若いときにCOPDを発症した人で、特にCOPDの家族歴がある場合は、アルファ1-アンチトリプシン欠乏症かどうかを判定するために、血液中のアルファ1-アンチトリプシンの量を測定します。もし値が低ければ、この欠乏症が存在するかどうかを確認するために、綿棒で口腔粘膜をこするか指先採血によりDNAを採取して、遺伝子を検査することがあります。喫煙歴のない人がCOPDを発症した場合にも、この遺伝性の欠乏症が疑われます。

２．COPDは喘息とは異なる

喘息は、COPDと類似した症状を引き起こす可能性のある、非常に一般的な別の呼吸器疾患です。たんがからんだ咳が出ることに加えて、喘息と慢性気管支炎の両方がある人では、喘鳴、息切れ、部分的に可逆的な気流閉塞がみられることがあります。喘息とCOPDが併存することもあります。これは喘息とCOPDのオーバーラップと呼ばれます。両方の疾患がある場合は、主に喘息の治療を受けます。

COPDと喘息の重要な違いの一つとして、喘息における気流閉塞は、ほとんどの場合、自然にまたは治療を行うことによって元に戻るという点が挙げられます。COPDでは、肺気腫による気流の閉塞は通常元には戻りませんが、気管支の平滑筋のけいれん、炎症、分泌物の増加は、すべて回復する可能性があります。利用できる吸入薬には、携帯型の定量噴霧式吸入器、ドライパウダー吸入器、ネブライザーなど様々な形のものがあり、気道の筋肉を弛緩させ、COPDの症状を緩和することができます。

COPDと喘息の両方で、急性増悪としても知られる症状の悪化を経験することがあります。喘息の急性増悪は、アレルギー、感染症、さらには運動によって誘発されることがあります。一方、COPDでは、急性増悪は通常、ウイルス感染や高濃度の大気汚染にさらされることによって誘発されます。COPDの急性増悪は、息切れの悪化と、黄色または緑色のたんが過剰に出てくることを特徴とします。急性増悪を起こした場合は、できるだけ早く治療を開始すべきです。

３．早期治療が効果的である

COPDをめぐる最大の誤解の一つは、それに対して何もできることがないというものです。しかし実際には、運動耐容量を改善し、症状を軽減し、全体的な肺機能を改善し、生存期間を延長できる効果的な治療法があります。COPDは進行するのに何年もかかることが多く、早期に積極的な対策を講じることができればそれだけ良い結果が得られます。

全般的に健康的な生活習慣を維持することが重要なステップです。それには、正常な体重の維持、定期的な運動、健康的な食事が含まれます。吸入薬などの薬物療法に加えて、COPDの全ての患者さんは毎年インフルエンザワクチンを接種すべきです。肺炎球菌ワクチンのほか、COVID-19およびRSウイルス（RSV）に対するワクチン接種も役に立ちます。

４．禁煙を始めるのに遅すぎることはない

COPDに関して、健康を改善するためにできる一番大きなことは、禁煙することです。気流の閉塞が軽度から中程度のときに禁煙することで、多くの場合、咳の回数が減り、たんの量も減少し、息切れが現れるのが遅くなります。病気のどの時点で禁煙をしても、ある程度の効果が期待できます。

禁煙に関しては、以下を含む複数の戦略を同時に試すのが最もよいでしょう：

禁煙日を宣言する

行動変容を促す措置をとる（タバコを入手しにくくしたり、徐々に禁煙期間を長くして自分自身にそれに対する褒美を与えたりする)

グループカウンセリングやサポートセッションを受ける

ニコチン代替療法を行う（ニコチンガムをかむ、皮膚にニコチンパッチを貼る、ニコチン吸入器やニコチントローチ、ニコチン鼻腔スプレーを利用する）

タバコへの渇望を減少させることを目的とした薬物療法を行う

COPDの患者さんがコミュニティを見つけ、疾患について学ぶためのリソースが数多く存在します。COPD財団はCOPDの診断と治療に関する情報のほか、COPDの患者さんや介護者の支援のためのツールに関する情報を提供しています。American Lung AssociationのBetter Breathers Clubは、肺疾患とともに生きる人に教育、サポート、そしてお互いにつながることのできる場を提供しています。