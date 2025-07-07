私たちの体には様々な種類の血液細胞（血球）があります。赤血球は、酸素を運びます。血小板は血液が固まるのを助け、出血を抑えます。白血球は、感染症から体を守っています。形質細胞は特別な種類の白血球で、感染を引き起こしている外来細胞を見つけて攻撃するための抗体と呼ばれるタンパク質をつくります。

多発性骨髄腫はこの形質細胞のがんです。異常な形質細胞が骨髄で制御できないほど増殖し、ときに体の他の部分でも増殖します。この病気は血液のがんのなかで2番目に多く、患者の平均年齢は約70歳です。さまざまな症状や合併症を伴うことがよくありますが、がんの増殖を遅らせて症状を緩和するのに役立つ治療選択肢があります。

多発性骨髄腫の診断を受けた患者さんとそのご家族は、不安とストレスに直面します。ここでは、多発性骨髄腫についてよく寄せられる質問にお答えします。

多発性骨髄腫にはどのような症状がありますか？

通常、骨髄にある細胞のうち、形質細胞は約200個に1個程度しかありません。多発性骨髄腫では、骨髄の大部分が悪性の形質細胞で満たされます。骨髄が悪性の形質細胞で満たされることで、多くの問題が起こる可能性があります。第一に、これらの細胞が近くの骨（背骨が多い）に浸潤する可能性があります。これによって痛みが生じ、骨がもろくなって骨折が起こることがあります。

同時に、多数のがん化した形質細胞が、特定の種類の血球の産生を妨げる物質を作り出すことがあります。赤血球が少なくなりすぎると貧血が起こり、疲労、筋力低下、蒼白が生じたり、さらには心臓の問題が起こったりする可能性があります。白血球が少なくなりすぎると免疫系の機能が低下し、軽度なものからより重篤なものまで、さまざまな感染症にかかりやすくなります。

また、腎臓に関連する問題もしばしば起こります。これは作り出されたタンパク質や抗体が分解されて問題を引き起こすためです。腎臓に問題が起こると、排尿に関する問題だけでなく、吐き気が生じることもあります。

どうすれば多発性骨髄腫かどうか分かりますか？

症状が現れる前に、他の理由で行われた検査で多発性骨髄腫と診断されることがあります。例えば、タンパク質の値の上昇、タンパク尿、骨量の減少が検査で見つかったときなどです。

背骨や他の部位の骨の痛みのために受診する人もいます。しかし、合併症がきっかけとなって医師がその原因を調べることもあり、多くの場合は検査を通じて診断されます。例えば疲労を感じている人が診察を受け、医師がその人に貧血があることを発見し、その貧血の原因として多発性骨髄腫が見つかることがあります。

多発性骨髄腫はどのように治療しますか?

痛みやその他の症状がなければ、治療は必ずしも必要ではありません。治療が必要とされる場合、通常はがんの増殖を抑える薬剤や骨を強くする薬剤のほか、ときに骨の痛みを治療するために放射線療法が用いられます。医師は人それぞれのニーズに合わせた、より個別化された治療を重視するようになってきています。

ただ、このような治療法の多くでは、がん細胞と抗体をつくる正常な細胞が区別されないため、免疫系がさらに抑制されて感染症にかかりやすくなる可能性があります。さらに、貧血、血中カルシウム濃度の上昇、腎臓の問題などの合併症に対する治療が必要になる可能性もあります。

完全に治す方法はありませんが、適切なケアと一貫した医学的管理により、多発性骨髄腫の患者の多くは診断後10年以上生存することができます。

多発性骨髄腫とともに生きる全ての人にとって、症状をモニタリングし、健康状態や症状の変化について医師と密に連絡を取り合うことが大切です。また病気をコントロールするのに役立つ新たな治療法の可能性についてもしっかりと話し合うことが重要です。