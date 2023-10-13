私は、鎌状赤血球症を持って生まれてきました。鎌状赤血球症は、生涯にわたって治癒することのない赤血球の病気です。この病気は、祖先にアフリカ人またはアフリカ系アメリカ人をもつ人で最もよくみられます。鎌状赤血球症は遺伝します。私の両親はどちらも、鎌状赤血球症の遺伝子を1コピーずつ持っていました。兄弟は1コピーだけ受け継ぎましたが、私は両方のコピーを受け継ぎました。

診断されたとき、私の赤血球の多くが異常な形状であることがわかりました。一部は円板のような形ではなく、半月体のような形をしており、このような形の赤血球は簡単に分解でき、臓器が機能するために必要な血液を得ることが困難になります。

初めてトライアスロンのトレーニングをしていたとき、鎌状赤血球症の疼痛発作と呼ばれるものを経験しました。これは、激しい運動をしたときに、症状が増悪することを意味します。足や腕の骨が痛くなり、熱が出て、息が苦しくなりました。