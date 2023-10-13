幼児期の教育者として働いており、毎日が刺激に満ちています。創造力を働かせたり子供たちの成長を見守ることができる、楽しく遊び心のある環境で働く毎日は充実しています。昼食を食べる時間はいつも十分ありません。一日の終わりに、一番やりたくないことは料理です。最近は、ファストフードや持ち帰り用の料理を食べることが多いです。ここ数か月で、腹部膨満感、ガス、腹痛を感じることに気付きました。便秘がひどくなる日もあれば、下痢が起こる日もあります。

また、ストレスや不安に悩まされ、何時間も続けて眠ることができません。病院に行き、医師に症状について話し、潰瘍性大腸炎やセリアック病などの他の病気を除外するための血液検査を受けました。しかし検査結果は正常でした。最終的に、過敏性腸症候群、つまりIBSと診断されました。多くの場合、過敏性腸症候群の原因ははっきりしません。医師も私も、高カロリーの脂肪性食品が引き金になっているのではないか、と疑っています。そこで、繊維質がもっと高い、より少量で低脂肪性の食事を試しています。