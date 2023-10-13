私の名前はファティマ、65歳です。美術史が大好きで、地元の美術館での仕事も大好きです。しばらく前、昨年くらいから体重が増えて疲れるようになりました。美術館で働いていたとき、体が温まることがないように感じました。最初は疲れただけだと思っていましたが、美術館の絵がどこにあるかを忘れるようになり、医者の診察を受けました。

医師は、私の脈拍が遅く、血液中のコレステロール値が高いと言いました。甲状腺刺激ホルモンの血液検査を受けると、甲状腺の機能が低下していることわかりました。甲状腺ホルモンの生産が不十分になり、身体の重要な機能が働く速度が低下する病気である甲状腺機能低下症の診断を受けました。