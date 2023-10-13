私は孫が大好きで、よく学校に迎えに行ったり、週末に遊び場に連れて行ったりしています。しかし、62年の人生で悪い習慣を身に着け、息が苦しくなってきたことに気づきました。

10代の頃から喫煙を始めました。私は、両親とも喫煙者という中で育ちました。数年経つと、たんを伴うせきが出始めて、家族は私が禁煙することを望みました。運動すると呼吸が苦しくなってきました。

病院で胸部のX線検査と肺の機能を調べる検査を受けました。慢性閉塞性肺疾患、COPDと診断されました。COPDは、気流を妨げる慢性肺疾患です。COPD患者には肺気腫か慢性閉塞性気管支炎、またはその両方があります。

喫煙が主な原因ですが、重度の大気汚染、アレルギー、感染症によって急性増悪が起こることがあります。