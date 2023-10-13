私は42歳で、マーケティングエグゼクティブとしてかなり忙しい毎日を送っています。常に疲れを感じているのが普通で、それに輪をかけて長時間仕事をし、頻繁に出張に出ていました。約1年前、私は新しいクライアントを引き受けることに大きなストレスを感じていました。仕事量が多すぎてぎりぎりで、疲労感も大きなものでした。寝ても休息感はなく、関節や筋肉の痛みもしばしばありました。たくさん歩かなければならなかった日は、めまいがして横になる必要がありました。

病院に行くと貧血、腎不全、関節リウマチ、甲状腺・副腎障害、睡眠障害など、症状の原因である可能性のある多くの病気について検査を受けました。これらすべてが除外され、ついに診断が出ました。慢性疲労症候群という診断を聞き、それまで抱えていた問題に納得がいきました。在宅勤務を一部取り入れることで、自分のペースで働くことができるようになりました。小さな一歩仕事に戻ることで、健康を優先し、症状をより良く管理することができ、それによって将来の見通しを完全に変えることができました。