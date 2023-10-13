6ヶ月前、私は深刻な自動車事故に遭いました。私は軽傷で済みましたが、もう一方の運転手は重傷を負いました。この事故以来、私は罪悪感と恥に苛まされ続けています。そして、事故の原因に自分にあると、自分自身を責めています。もう一度車に乗るのが怖いですし、交差点の近くには決して行かないようにしています。事故が起きたのが交差点だったからです。事故が起きた時間である夜になると、フラッシュバックや恐ろしい自己の鮮明な記憶がよみがえることがよくあります。トラウマを絶え間なく追体験しているため、集中することと睡眠が難しくなります。