隠れた障害：心的外傷後ストレス症（PTSD）
6ヶ月前、私は深刻な自動車事故に遭いました。私は軽傷で済みましたが、もう一方の運転手は重傷を負いました。この事故以来、私は罪悪感と恥に苛まされ続けています。そして、事故の原因に自分にあると、自分自身を責めています。もう一度車に乗るのが怖いですし、交差点の近くには決して行かないようにしています。事故が起きたのが交差点だったからです。事故が起きた時間である夜になると、フラッシュバックや恐ろしい自己の鮮明な記憶がよみがえることがよくあります。トラウマを絶え間なく追体験しているため、集中することと睡眠が難しくなります。
事故から数カ月経ち、私はついに助けを求めました。医師は心的外傷後ストレス症、PTSDと診断しました。徐々にセラピストと話し始めました。セラピストは、ストレスや恐怖感を和らげるために、呼吸法と瞑想のやり方を教えてくれました。PTSDグループ治療セッションは、私にとって安全な場所になりました。長い道のりはありますが、このようなサポートを受けることにより強くなったと感じています。
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