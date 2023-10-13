まばたきをしたり、肩をすくめたりする衝動が頻繁に出ます。その衝動は、くしゃみをする必要性と似ています。その衝動が出るととても緊張しますが、それを出せばすぐに回復します。意図的に行っているように見えるかもしれませんが、そんなことはまったくありません。

11歳か12歳頃、チックが悪化しました。家族は、テレビを観ているときのような体がリラックスしているときにもチックが起こることに気付きました。学校では、病気であることを理解してくれない人がいると、恥ずかしいと感じることがしばしばありました。心理療法士に、チック行動を似たような行動に置き換えることができることを教えてもらいました。肩をすくめる代わりに腕を伸ばすなどです。しばらくそれが功を奏し、やがてチックは自然に消えました。現在数カ月ほどチックが出ていませんが、これまで病気のために何かをあきらめることは決してありませんでした。私にはチックという個性があります。