私の母親のローズは78歳で、孫が4人います。母は、家族と時間を過ごすことが大好きで、休暇は1年のうち一番好きなときです。かつては大変話し上手で、それまでに会った人々や行ったことのある場所について、非常に面白い話を聞かせてくれたものです。

数年前、私は母が物を置き忘れたり、予約に行かなかったり、繰り返し質問をするようになっていることに気づきました。会った人の顔を忘れて、名前を覚えるのに苦労するようになっていました。最初はあまり深く考えませんでしたが、記憶に関する問題は徐々に増えてきました。家族が心配し始めていたので、病院に連れていき、気づいていた症状について医師と話をしました。

その後、認知症の診断に使用される精神状態検査を受け、さらに、血液検査、神経学的検査、CTスキャン、MRIも受けました。他の脳疾患が除外され、母はアルツハイマー病の診断を受けました。アルツハイマー病は、記憶力、思考力、判断力、学習能力に影響します。