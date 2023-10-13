不眠症は、人生のある時点で約3分の1の人が経験する症状で、入眠または睡眠維持が困難になります。軽度で短期的な症状の場合もありますが、重度で長期間続く場合は障害とみなされます。いずれにせよ、患者は疲労感に苛まれます。残念ながら、不眠​​症の治療は容易ではありません。例えば、睡眠薬には危険な副作用がしばしばあり、習慣性になる可能性があるため、通常は他の治療法を試した後に一時的に使用することが推奨されます。別の治療法として認知行動療法がありますが、これは効果はあるものの、医療従事者による監督が必要であり、時間も費用もかかります。

ここで運動の出番です。運動は安全で、簡単に、またお金をかけずに行うことができ、高度な訓練を受けた臨床医の助けも必要ありません。また、運動は睡眠の質を改善することが多くの研究で示されており、だからこそ運動は、全米睡眠財団が睡眠改善のために推奨する事項の1つとなっています。とはいえ、運動には明らかな利点が数多くある一方で、身体的運動と不眠症の関係を調べた研究はごく少数であるため、運動によって不眠症の人の睡眠が改善されるかどうかは依然として不明です。

この疑問に答えるため、研究者たちは運動と不眠症または不眠障害の症状との関連性を探る複数の研究を検討しました。特に、サイクリングなどの有酸素運動、またはヨガや太極拳などの心身運動を、1回あたり30分以上、週合計120分以上、数週間にわたって行うランダム化臨床試験に注目し、これにより不眠症の成人の睡眠の質が全体的に改善するかどうかを検証しました。これらの研究では、睡眠の質を測定するために、アンケートや日記などの主観的データ、または夜間の体の動きを測定するアクティグラフィーや、夜間の脳波、心拍数、呼吸を測定する睡眠ポリグラフなどの客観的データが用いられていました。

そして分かったことは？ まず、軽度または短期の不眠症の症状のある人に関する研究を見ると、主観的なデータを使用した5つの研究のうち4つで、運動が睡眠を改善していましたが、5つ目の研究では、運動群とコントロール群の間に違いは見られませんでした。これらの研究で、有酸素運動と心身運動の間に明確な違いは認められませんでした。同様に、客観的なデータを使用した3つの研究のうち2つで、運動が睡眠を改善しました。味深いことに、客観的なデータに基づき改善が見られなかった研究でも、同じ研究で収集された主観的なデータに基づくと改善が見られました。次に、より重度の不眠症と診断された人に関する研究では、主観的なデータを使用した5つの研究のうち4つで、運動が効果的であることが分かりましたが、有酸素運動と心身運動の間に明確な違いは見られませんでした。一方、客観的なデータを使用した5つの研究すべてにおいて、運動は不眠症に影響を与えませんでした。