心臓カテーテル検査は、心臓がどの程度うまく血液を送り出しているかを確認し、冠動脈（心臓に血液を供給する血管）が狭くなったり閉塞したりなどの心臓の病気を特定し、治療するために、医師が一般的に用いる、安全で重要な診断ツールです。

この検査は病院で行われ、カテーテルと呼ばれる柔軟な合成樹脂製の管を挿入します。

カテーテルは鼠径部の近くにある大腿動脈、または手首の橈骨動脈にカテーテルを通すことができます。

痛みを感じなくさせるために、カテーテルを挿入する部位に局所麻酔薬を注射します。

痛みを感じなくなった部位の皮膚から特殊な穿刺針を動脈に挿入します。

次に、シースと呼ばれる別の管を動脈内に留置します。

医師は、カテーテルをシースに通し、ガイドワイヤに沿って動脈内に挿入し、心臓内まで進めます。この手技をビデオスクリーンをみながら行います。

カテーテルが冠動脈に到達すると、カテーテルを通して造影剤を注入します。これにより、心臓の動脈が見えるようになります。

閉塞が見つかった場合は、カテーテルに取り付けたバルーンを用いて閉塞を解消します。

閉塞が解消した後に、カテーテルとバルーンを抜去します。