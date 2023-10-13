ライム 病 びょう は 世界中 せかいじゅう でみられる 感染症 かんせんしょう です。 米国 べいこく では、 最 もっと も 多 おお くがライム 病 びょう ボレリア（Borrelia burgdorferi）という 細菌 さいきん によって 引 ひ き 起 お こされています。 近 きん 縁 ふち の 細菌 さいきん であるボレリア・ガリニイ（Borrelia garinii）とボレリア・アフゼリイ（Borrelia afzelii）は、 欧州 おうしゅう とアジアで 発生 はっせい するライム 病 びょう の 原因 げんいん 菌 きん となっています。さらに 現在 げんざい も 新 あたら しい 種類 しゅるい が 見 み つかっています。 実際 じっさい 、2015 年 ねん にメイヨー・クリニックの 研究 けんきゅう チームがライム 病 びょう を 引 ひ き 起 お こす 新 あたら しい 菌 きん 株 かぶ を 発見 はっけん し、それをボレリア・マヨニイ（Borrelia mayonii）と 命 いのち 名 めい することにしました。

これらのボレリア 属 ぞく 細菌 さいきん はすべてスピロヘータですが、この 事実 じじつ は、これらの 細菌 さいきん が 他 ほか の 細菌 さいきん と 異 こと なり、 細長 ほそなが いらせん 状 じょう の 形 かたち 態 たい をしていて、 回転 かいてん やねじれの 動作 どうさ によって 動 うご き 回 まわ ることを 意味 いみ します。

ライム 病 びょう は 人 ひと 獣共 通 つう 感染症 かんせんしょう に 分類 ぶんるい されていますが、これはライム 病 びょう が 自然界 しぜんかい で 病 びょう 原 げん 体 からだ 保有 生物 せいぶつ として 存在 そんざい する 動物 どうぶつ から 人 ひと に伝 播 はん するということを 意味 いみ し、 病 びょう 原 げん 体 からだ 保有 生物 せいぶつ であるということは、その 病 びょう 原 げん 体 からだ がその 動物 どうぶつ に 対 たい して 重篤 じゅうとく な 疾患 しっかん を 引 ひ き 起 お こさないことを 意味 いみ します。さらに、ボレリア 属 ぞく （Borrelia） 細菌 さいきん は、ネズミ、トカゲ、 鳥 とり 類 るい などの 小 しょう 動物 どうぶつ を 含 ふく む 幅 はば 広 ひろ い 動物 どうぶつ に 感染 かんせん することができます。

この 細菌 さいきん は 動物 どうぶつ から 人 ひと に 直接 ちょくせつ 伝 播 はん しないことが 知 し られていますが、 動物 どうぶつ から 人 ひと に伝 播 はん する 過程 かてい で 何 なん らかの 生物 せいぶつ による 媒介 ばいかい 、すなわち 媒介 ばいかい 生物 せいぶつ を 必要 ひつよう とすると 言 い われています。

媒介 ばいかい 生物 せいぶつ は 地域 ちいき によって 異 こと なります。 例 たと えば、 米国 べいこく 北 きた 東 ひがし 部 ぶ では、 一般的 いっぱんてき にはシカダニという 名 めい で 知 し られるイクソデス・スカプラリス（Ixodes scapularis）というマダニを 介 かい して 伝播 でんぱ します。 北米 ほくべい 西部 せいぶ やユーラシアでは、ヒツジダニやタイガダニ、 西 にし クロアシダニなど 他 ほか の 種類 しゅるい のマダニ 属 ぞく （Ixodes）のマダニがライム 病 びょう ボレリア（Borrelia）を媒 介 かい しています。

マダニは 生存 せいぞん のために 血液 けつえき を 必要 ひつよう とします。それはマダニ 自身 じしん の 血液 けつえき ではなく、 蚊 か やヒル、 吸 す 血 ち コウモリ、その 他 た のあまり 好 この ましく 思 おも われていない 生物 せいぶつ と同 様 さま に、マダニも宿 主 しゅ の 血液 けつえき を食料として 必要 ひつよう とします。 文字通 もじどお り 血 ち を 吸 す う 生物 せいぶつ であるため、マダニが 血液 けつえき を 介 かい して 広 ひろ がる 感染症 かんせんしょう を 拡大 かくだい させた 原因 げんいん として 疑 うたが われるのは 当然 とうぜん です。また、マダニは 生 い きていく 過程 かてい で 幼虫 ようちゅう 、 若 わか 虫 むし 、 成虫 せいちゅう という 段階 だんかい を 経 けい る 必要 ひつよう があります。 人間 にんげん とあまりにも 変 か わらず、 子 こ どもから 青年 せいねん になり、 大人 おとな になります。

幼虫 ようちゅう 期 き のシカダニは 小 しょう 動物 どうぶつ を 好 この むため、 幼虫 ようちゅう はネズミなどから 血 ち を 吸 す うときにこの 細菌 さいきん に 感染 かんせん する 可能性 かのうせい が 最 もっと も 高 たか くなります。シカダニの 幼虫 ようちゅう は 若 わか 虫 むし になって脱 皮 かわ すると、より 様々 さまざま な 種類 しゅるい の 動物 どうぶつ から 血 ち を 吸 す うようになるため、 感染 かんせん した 細菌 さいきん を 新 あら たな 病 びょう 原 げん 体 からだ 保有 生物 せいぶつ へと 拡散 かくさん させる 可能性 かのうせい があります。 再 ふたた び脱 皮 かわ して 成虫 せいちゅう になると、もっぱらシカを 標的 ひょうてき にするようになりますが、シカは 実 じつ はボレリア（Borrelia）にとって 最良 さいりょう の宿 主 しゅ ではありません。そのため、シカダニは 幼虫 ようちゅう や 若 わか 虫 むし の 方 ほう がボレリアをより 適 てき した宿 主 しゅ に 伝播 でんぱ させるということになり、ボレリアにとってシカダニの 幼虫 ようちゅう 期 き と 若 わか 虫 むし 期 き は 非常 ひじょう に 重要 じゅうよう な 段階 だんかい になります。

一方 いっぽう 、シカダニの 若 わか 虫 むし と 成虫 せいちゅう は、 好 この んでそうするわけではありませんが、ときに 人間 にんげん から 血 ち を 吸 す うことがあります。マダニに 咬 か まれたことがある 人 ひと なら、 咬 か まれているのに 気 き づいたら、なによりもまずはマダニを 取 と ってしまいたいと 思 おも うことでしょう。しかし、シカダニ、 特 とく に 若 わか 虫 むし の厄介な 点 てん として、 体 からだ が 非常 ひじょう に 小 ちい さいため、 咬 か まれていることに 中 なか 々 気 き づけません。これはすなわち、マダニに 吸 す 血 ち する 時間 じかん を 長 なが く 与 あた えることで、この 病気 びょうき を 伝播 でんぱ させてしまうことになります。ボレリア 属 ぞく の 細菌 さいきん は 吸 す 血 ち しているマダニの 唾液 だえき に 混 ま ざることで 伝播 でんぱ されますが、マダニの 腸管 ちょうかん から 唾液 だえき に 入 はい って 人 ひと の 体内 たいない に 移行 いこう するまで、 典型的 てんけいてき には 約 やく 36～48 時間 じかん を 要 よう します。

ボレリア 属 ぞく の 細菌 さいきん が 人 ひと に 感染 かんせん すると、 疾患 しっかん が3 段階 だんかい で 引 ひ き 起 お こされます。ライム 病 びょう の 初期 しょき の 限局 げんきょく 期 き は、 通常 つうじょう 最初 さいしょ の 感染 かんせん から 数日 すうじつ から 数週間後 すうしゅうかんご になります。 細菌 さいきん がこの 最初 さいしょ の 限局 げんきょく 域から 広 ひろ がるにつれて、 発赤 ほっせき と 炎症 えんしょう も 拡大 かくだい します。ときに、 最初 さいしょ の 咬傷 こうしょう と 発疹 ほっしん の 外側 そとがわ 半 はん 径との 間 あいだ の 空間 くうかん から 菌 きん が 排除 はいじょ され、 的 てき のような 同心円 どうしんえん 状 じょう の 発疹 ほっしん （遊 走 そう 性 せい 紅斑 こうはん としても 知 し られます）が 生 しょう じますが、これは 早期 そうき ライム 病 びょう の 代表的 だいひょうてき 徴 候 こう です。さらに、この 段階 だんかい で 漠然 ばくぜん としたインフルエンザ 様 さま 症状 しょうじょう がみられることもあります。

次 つぎ に、 通常 つうじょう は 数週間 すうしゅうかん から 数 すう カ 月後 げつご に 始 はじ まる 播 はん 種 しゅ （ 種 しゅ が 播 はん かれたように 広 ひろ がること） 期 き の 初期 しょき 段階 だんかい であり、 細菌 さいきん が 血流 けつりゅう を 介 かい して 心臓 しんぞう 、 脳 のう 、 関節 かんせつ などの 部位 ぶい に 広 ひろ がり 始 はじ めます。 一般 いっぱん に、これらのさまざまな 組織 そしき に 実際 じっさい に 侵入 しんにゅう する 細菌 さいきん は 比較的 ひかくてき 少数 しょうすう ですが、 免疫 めんえき は 通常 つうじょう かなり 激 はげ しく 反応 はんのう するため、これらの 組織 そしき は 細菌 さいきん と 免疫 めんえき の 戦場 せんじょう となります。その 結果 けっか 、 基本的 きほんてき には 細菌 さいきん は 死滅 しめつ しますが、その 過程 かてい で 組織 そしき も 損傷 そんしょう を 受 う けます。

そのほかにも、 最初 さいしょ の 咬傷 こうしょう とは 関係 かんけい のない 部位 ぶい に遊 走 そう 性 せい 紅斑 こうはん が 出 で 現 あらわ することがあります。ここからライム 病 びょう が 深刻 しんこく な 事態 じたい に 発展 はってん する 可能性 かのうせい があります。 細菌 さいきん が 心臓 しんぞう 組織 そしき に 感染 かんせん した 場合 ばあい 、これを 心 こころ 炎 えん と 呼 よ びます。 心臓 しんぞう 組織 そしき の 炎症 えんしょう はあらゆる 種類 しゅるい の 心機能 しんきのう に 影響 えいきょう を 及 およ ぼす 可能性 かのうせい がありますが、臨 床 ゆか 的 てき には 房室 ぼうしつ ブロックとして 現 あらわ れることが 多 おお く、これは 上 うえ 房 ぼう 室 しつ から 下 した 房 ぼう 室 しつ へ 移動 いどう する 電気 でんき 信号 しんごう が 遮断 しゃだん され、 心拍 しんぱく のタイミングが 変化 へんか することを 意味 いみ します。

ライム 病 びょう はまた、 顔面 がんめん 筋 きん を 支配 しはい する 神経 しんけい の 周囲 しゅうい に 腫脹 しゅちょう を 引 ひ き 起 お こすことも 知 し られており、それにより 顔面神経 がんめんしんけい が 実 じつ 質 しつ 的 てき に 圧迫 あっぱく され、 顔面神経 がんめんしんけい 麻痺 まひ を 引 ひ き 起 お こします。その 結果 けっか 、 顔面 がんめん 筋 きん の 筋力低下 きんりょくていか や 麻痺 まひ が 起 お こり、笑 顔 かお を 作 つく ることや 眼 め を 閉 と じることが 困難 こんなん になることがあります。ライム 病 びょう では、この 状態 じょうたい はしばしば 両側 りょうがわ 性 せい 、すなわち 顔面 がんめん の 両側 りょうがわ に 生 しょう じます。

感染 かんせん が 関節 かんせつ に 広 ひろ がると、 膝関節 ひざかんせつ 、 手首 てくび 、 足首 あしくび に 関節 かんせつ 炎 えん が 起 お こることがあります。ライム 病 びょう は 髄膜 ずいまく （ 脳 のう の 内側 うちがわ を 覆 おお っている 組織 そしき ）に 広 ひろ がることもあり、それにより 髄膜炎 ずいまくえん やときにひどい頚 部 ぶ 硬直 こうちょく および 頭痛 ずつう が 引 ひ き 起 お こされます。

当然 とうぜん のことながら、 初期 しょき の 限局 げんきょく 期 き にみられたように、 体 からだ のさまざまな 部位 ぶい の 炎症 えんしょう によって 発熱 はつねつ 、 疲労 ひろう 、その 他 た のインフルエンザ 様 さま 症状 しょうじょう が 引 ひ き 起 お こされることもあります。

この 疾患 しっかん がさらに 後期 こうき 播 はん 種 しゅ 期 き （ 一般 いっぱん に 感染後 かんせんご 1 年 ねん 以内 いない ）まで 進行 しんこう した 場合 ばあい 、 主 しゅ な 症状 しょうじょう は1 ヵ所 かしょ または2～3 ヵ所 かしょ の 関節 かんせつ に 生 しょう じる 慢性関節炎 まんせいかんせつえん であり、 一般的 いっぱんてき には 膝 ひざ が 侵 おか されます。

ライム 病 びょう の 診断 しんだん は、 通常 つうじょう はボレリア 属 ぞく （Borrelia） 細菌 さいきん のタンパク 質 しつ に 対 たい する 抗体 こうたい が 検出 けんしゅつ されると 下 くだ されます。 厄介 やっかい なのは、ときに 抗体 こうたい が 交差 こうさ 反応 はんのう することです。すなわち、 腸 ちょう 内 ない に 生息 せいそく する 正常 せいじょう な 細菌 さいきん に 対 たい して 産生 さんせい された 抗体 こうたい が、 外観 がいかん が 似 に ているボレリア 属 ぞく 細菌 さいきん のタンパク 質 しつ と 突然 とつぜん 交差 こうさ 反応 はんのう する 可能性 かのうせい があるということです。

実際 じっさい にボレリア 属 ぞく 細菌 さいきん に 感染 かんせん している 患者 かんじゃ と 感染 かんせん していない 患者 かんじゃ とを 区別 くべつ するために、 診断 しんだん をより特 異 い 的 てき なものにし、 偽 ぎ 陽性 ようせい と 考 かんが えられるものを 排除 はいじょ するのに 必要 ひつよう な 抗体 こうたい の 種類 しゅるい の 基準 きじゅん が 定 さだ められています。

ライム 病 びょう の 治療 ちりょう には、 抗菌薬 こうきんやく が 第一 だいいち 選択肢 せんたくし の 治療 ちりょう であり、 疾患 しっかん の 早期 そうき に 投与 とうよ されれば、 細菌 さいきん を 一 いち 掃するのに 非常 ひじょう に 効果的 こうかてき です。しかし、 投与 とうよ される 具体的 ぐたいてき な 抗菌薬 こうきんやく については、 疾患 しっかん の 病期 びょうき や 患者 かんじゃ の 年齢 ねんれい などに 基 もと づいて 選択 せんたく されます。

抗菌薬 こうきんやく による 治療 ちりょう を 受 う けている 患者 かんじゃ はヤーリッシュ・ヘルクスハイマー 反応 はんのう を 発症 はっしょう する 可能性 かのうせい があるため、モニタリングを 行 おこな うことも 重要 じゅうよう です。この 反応 はんのう では、スピロヘータが 分解 ぶんかい されて 一度 いちど に 多数 たすう の 抗原 こうげん が 放出 ほうしゅつ されることにより、 非常 ひじょう に 強 つよ い 免疫 めんえき 原性 げんせい （ 免疫反応 めんえきはんのう を誘 発 はっ する 性質 せいしつ ）が 生 しょう じるため、これに 反応 はんのう して 発熱 はつねつ 、 発 はつ 汗 あせ 、 筋肉痛 きんにくつう が 生 しょう じます。

最終的 さいしゅうてき には、ライム 病 びょう の 治療 ちりょう を 受 う ければ、 患者 かんじゃ の 状態 じょうたい は 非常 ひじょう に 良好 りょうこう になります。 疲労 ひろう および 筋肉痛 きんにくつう または 関節痛 かんせつつう の 症状 しょうじょう が 数週間 すうしゅうかん または 数 すう カ 月間 げつかん 持続 じぞく することがありますが、これは 異常 いじょう ではなく、やがて 消失 しょうしつ するものであり、 実際 じっさい には 体内 たいない で 継続 けいぞく 的 てき に 残存 ざんそん するボレリア 属 ぞく 細菌 さいきん とは 関連 かんれん していません。 実際 じっさい のところ、この 細菌 さいきん が 治療後 ちりょうご も 体内 たいない で 慢性的 まんせいてき に 生存 せいぞん しているという 証拠 しょうこ はなく、ライム 病 びょう の 治療 ちりょう に 抗菌薬 こうきんやく やその 他 た の 薬剤 やくざい を 長期間 ちょうきかん 使用 しよう する 理由 りゆう もありません。