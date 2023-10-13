ライム病の概要
ライム病は世界中でみられる感染症です。米国では、最も多くがライム病ボレリア（Borrelia burgdorferi）という細菌によって引き起こされています。近縁の細菌であるボレリア・ガリニイ（Borrelia garinii）とボレリア・アフゼリイ（Borrelia afzelii）は、欧州とアジアで発生するライム病の原因菌となっています。さらに現在も新しい種類が見つかっています。実際、2015年にメイヨー・クリニックの研究チームがライム病を引き起こす新しい菌株を発見し、それをボレリア・マヨニイ（Borrelia mayonii）と命名することにしました。
これらのボレリア属細菌はすべてスピロヘータですが、この事実は、これらの細菌が他の細菌と異なり、細長いらせん状の形態をしていて、回転やねじれの動作によって動き回ることを意味します。
ライム病は人獣共通感染症に分類されていますが、これはライム病が自然界で病原体保有生物として存在する動物から人に伝播するということを意味し、病原体保有生物であるということは、その病原体がその動物に対して重篤な疾患を引き起こさないことを意味します。さらに、ボレリア属（Borrelia）細菌は、ネズミ、トカゲ、鳥類などの小動物を含む幅広い動物に感染することができます。
この細菌は動物から人に直接伝播しないことが知られていますが、動物から人に伝播する過程で何らかの生物による媒介、すなわち媒介生物を必要とすると言われています。
媒介生物は地域によって異なります。例えば、米国北東部では、一般的にはシカダニという名で知られるイクソデス・スカプラリス（Ixodes scapularis）というマダニを介して伝播します。北米西部やユーラシアでは、ヒツジダニやタイガダニ、西クロアシダニなど他の種類のマダニ属（Ixodes）のマダニがライム病ボレリア（Borrelia）を媒介しています。
マダニは生存のために血液を必要とします。それはマダニ自身の血液ではなく、蚊やヒル、吸血コウモリ、その他のあまり好ましく思われていない生物と同様に、マダニも宿主の血液を食料として必要とします。文字通り血を吸う生物であるため、マダニが血液を介して広がる感染症を拡大させた原因として疑われるのは当然です。また、マダニは生きていく過程で幼虫、若虫、成虫という段階を経る必要があります。人間とあまりにも変わらず、子どもから青年になり、大人になります。
幼虫期のシカダニは小動物を好むため、幼虫はネズミなどから血を吸うときにこの細菌に感染する可能性が最も高くなります。シカダニの幼虫は若虫になって脱皮すると、より様々な種類の動物から血を吸うようになるため、感染した細菌を新たな病原体保有生物へと拡散させる可能性があります。再び脱皮して成虫になると、もっぱらシカを標的にするようになりますが、シカは実はボレリア（Borrelia）にとって最良の宿主ではありません。そのため、シカダニは幼虫や若虫の方がボレリアをより適した宿主に伝播させるということになり、ボレリアにとってシカダニの幼虫期と若虫期は非常に重要な段階になります。
一方、シカダニの若虫と成虫は、好んでそうするわけではありませんが、ときに人間から血を吸うことがあります。マダニに咬まれたことがある人なら、咬まれているのに気づいたら、なによりもまずはマダニを取ってしまいたいと思うことでしょう。しかし、シカダニ、特に若虫の厄介な点として、体が非常に小さいため、咬まれていることに中々気づけません。これはすなわち、マダニに吸血する時間を長く与えることで、この病気を伝播させてしまうことになります。ボレリア属の細菌は吸血しているマダニの唾液に混ざることで伝播されますが、マダニの腸管から唾液に入って人の体内に移行するまで、典型的には約36～48時間を要します。
ボレリア属の細菌が人に感染すると、疾患が3段階で引き起こされます。ライム病の初期の限局期は、通常最初の感染から数日から数週間後になります。細菌がこの最初の限局域から広がるにつれて、発赤と炎症も拡大します。ときに、最初の咬傷と発疹の外側半径との間の空間から菌が排除され、的のような同心円状の発疹（遊走性紅斑としても知られます）が生じますが、これは早期ライム病の代表的徴候です。さらに、この段階で漠然としたインフルエンザ様症状がみられることもあります。
次に、通常は数週間から数カ月後に始まる播種（種が播かれたように広がること）期の初期段階であり、細菌が血流を介して心臓、脳、関節などの部位に広がり始めます。一般に、これらのさまざまな組織に実際に侵入する細菌は比較的少数ですが、免疫は通常かなり激しく反応するため、これらの組織は細菌と免疫の戦場となります。その結果、基本的には細菌は死滅しますが、その過程で組織も損傷を受けます。
そのほかにも、最初の咬傷とは関係のない部位に遊走性紅斑が出現することがあります。ここからライム病が深刻な事態に発展する可能性があります。細菌が心臓組織に感染した場合、これを心炎と呼びます。心臓組織の炎症はあらゆる種類の心機能に影響を及ぼす可能性がありますが、臨床的には房室ブロックとして現れることが多く、これは上房室から下房室へ移動する電気信号が遮断され、心拍のタイミングが変化することを意味します。
ライム病はまた、顔面筋を支配する神経の周囲に腫脹を引き起こすことも知られており、それにより顔面神経が実質的に圧迫され、顔面神経麻痺を引き起こします。その結果、顔面筋の筋力低下や麻痺が起こり、笑顔を作ることや眼を閉じることが困難になることがあります。ライム病では、この状態はしばしば両側性、すなわち顔面の両側に生じます。
感染が関節に広がると、膝関節、手首、足首に関節炎が起こることがあります。ライム病は髄膜（脳の内側を覆っている組織）に広がることもあり、それにより髄膜炎やときにひどい頚部硬直および頭痛が引き起こされます。
当然のことながら、初期の限局期にみられたように、体のさまざまな部位の炎症によって発熱、疲労、その他のインフルエンザ様症状が引き起こされることもあります。
この疾患がさらに後期播種期（一般に感染後1年以内）まで進行した場合、主な症状は1ヵ所または2～3ヵ所の関節に生じる慢性関節炎であり、一般的には膝が侵されます。
ライム病の診断は、通常はボレリア属（Borrelia）細菌のタンパク質に対する抗体が検出されると下されます。厄介なのは、ときに抗体が交差反応することです。すなわち、腸内に生息する正常な細菌に対して産生された抗体が、外観が似ているボレリア属細菌のタンパク質と突然交差反応する可能性があるということです。
実際にボレリア属細菌に感染している患者と感染していない患者とを区別するために、診断をより特異的なものにし、偽陽性と考えられるものを排除するのに必要な抗体の種類の基準が定められています。
ライム病の治療には、抗菌薬が第一選択肢の治療であり、疾患の早期に投与されれば、細菌を一掃するのに非常に効果的です。しかし、投与される具体的な抗菌薬については、疾患の病期や患者の年齢などに基づいて選択されます。
抗菌薬による治療を受けている患者はヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応を発症する可能性があるため、モニタリングを行うことも重要です。この反応では、スピロヘータが分解されて一度に多数の抗原が放出されることにより、非常に強い免疫原性（免疫反応を誘発する性質）が生じるため、これに反応して発熱、発汗、筋肉痛が生じます。
最終的には、ライム病の治療を受ければ、患者の状態は非常に良好になります。疲労および筋肉痛または関節痛の症状が数週間または数カ月間持続することがありますが、これは異常ではなく、やがて消失するものであり、実際には体内で継続的に残存するボレリア属細菌とは関連していません。実際のところ、この細菌が治療後も体内で慢性的に生存しているという証拠はなく、ライム病の治療に抗菌薬やその他の薬剤を長期間使用する理由もありません。
予防という点では、森の中や藪、落ち葉、背の高い草の生えている場所で働いたり探検したりする人は、シカダニが付着してライム病に感染するリスクが最も高くなります。とはいえ、予防措置を講じることは誰にとっても重要であり、帽子や長袖のシャツを着用することや、マダニがライム病を媒介することが知られている地域では虫除けスプレーを使用することなどが挙げられます。
Lyme Disease （https://www.youtube.com/watch?v=rOQvpcpxbCs） by Osmosis （https://open.osmosis.org/） is licensed under CC-BY-SA 4.0 （https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/）.