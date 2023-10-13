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ライムびょう概要がいよう

ライムびょう世界中せかいじゅうでみられる感染症かんせんしょうです。米国べいこくでは、もっとおおくがライムびょうボレリア（Borrelia burgdorferi）という細菌さいきんによってこされています。きんふち細菌さいきんであるボレリア・ガリニイ（Borrelia garinii）とボレリア・アフゼリイ（Borrelia afzelii）は、欧州おうしゅうとアジアで発生はっせいするライムびょう原因げんいんきんとなっています。さらに現在げんざいあたらしい種類しゅるいつかっています。実際じっさい、2015ねんにメイヨー・クリニックの研究けんきゅうチームがライムびょうこすあたらしいきんかぶ発見はっけんし、それをボレリア・マヨニイ（Borrelia mayonii）といのちめいすることにしました。

これらのボレリアぞく細菌さいきんはすべてスピロヘータですが、この事実じじつは、これらの細菌さいきんほか細菌さいきんことなり、細長ほそながいらせんじょうかたちたいをしていて、回転かいてんやねじれの動作どうさによってうごまわることを意味いみします。

ライムびょうひと獣共つう感染症かんせんしょう分類ぶんるいされていますが、これはライムびょう自然界しぜんかいびょうげんからだ保有生物せいぶつとして存在そんざいする動物どうぶつからひとに伝はんするということを意味いみし、びょうげんからだ保有生物せいぶつであるということは、そのびょうげんからだがその動物どうぶつたいして重篤じゅうとく疾患しっかんこさないことを意味いみします。さらに、ボレリアぞくBorrelia細菌さいきんは、ネズミ、トカゲ、とりるいなどのしょう動物どうぶつふくはばひろ動物どうぶつ感染かんせんすることができます。

この細菌さいきん動物どうぶつからひと直接ちょくせつはんしないことがられていますが、動物どうぶつからひとに伝はんする過程かていなんらかの生物せいぶつによる媒介ばいかい、すなわち媒介ばいかい生物せいぶつ必要ひつようとするとわれています。

媒介ばいかい生物せいぶつ地域ちいきによってことなります。たとえば、米国べいこくきたひがしでは、一般的いっぱんてきにはシカダニというめいられるイクソデス・スカプラリス（Ixodes scapularis）というマダニをかいして伝播でんぱします。北米ほくべい西部せいぶやユーラシアでは、ヒツジダニやタイガダニ、西にしクロアシダニなどほか種類しゅるいのマダニぞくIxodes）のマダニがライムびょうボレリア（Borrelia）を媒かいしています。

マダニは生存せいぞんのために血液けつえき必要ひつようとします。それはマダニ自身じしん血液けつえきではなく、やヒル、コウモリ、そののあまりこのましくおもわれていない生物せいぶつと同さまに、マダニも宿しゅ血液けつえきを食料として必要ひつようとします。文字通もじどお生物せいぶつであるため、マダニが血液けつえきかいしてひろがる感染症かんせんしょう拡大かくだいさせた原因げんいんとしてうたがわれるのは当然とうぜんです。また、マダニはきていく過程かてい幼虫ようちゅうわかむし成虫せいちゅうという段階だんかいけい必要ひつようがあります。人間にんげんとあまりにもわらず、どもから青年せいねんになり、大人おとなになります。

幼虫ようちゅうのシカダニはしょう動物どうぶつこのむため、幼虫ようちゅうはネズミなどからうときにこの細菌さいきん感染かんせんする可能性かのうせいもっとたかくなります。シカダニの幼虫ようちゅうわかむしになって脱かわすると、より様々さまざま種類しゅるい動物どうぶつからうようになるため、感染かんせんした細菌さいきんあらたなびょうげんからだ保有生物せいぶつへと拡散かくさんさせる可能性かのうせいがあります。ふたたび脱かわして成虫せいちゅうになると、もっぱらシカを標的ひょうてきにするようになりますが、シカはじつはボレリア（Borrelia）にとって最良さいりょうの宿しゅではありません。そのため、シカダニは幼虫ようちゅうわかむしほうがボレリアをよりてきした宿しゅ伝播でんぱさせるということになり、ボレリアにとってシカダニの幼虫ようちゅうわかむし非常ひじょう重要じゅうよう段階だんかいになります

一方いっぽう、シカダニのわかむし成虫せいちゅうは、このんでそうするわけではありませんが、ときに人間にんげんからうことがあります。マダニにまれたことがあるひとなら、まれているのにづいたら、なによりもまずはマダニをってしまいたいとおもうことでしょう。しかし、シカダニ、とくわかむしの厄介なてんとして、からだ非常ひじょうちいさいため、まれていることになかづけません。これはすなわち、マダニにする時間じかんながあたえることで、この病気びょうき伝播でんぱさせてしまうことになります。ボレリアぞく細菌さいきんしているマダニの唾液だえきざることで伝播でんぱされますが、マダニの腸管ちょうかんから唾液だえきはいってひと体内たいない移行いこうするまで、典型的てんけいてきにはやく36～48時間じかんようします

ボレリアぞく細菌さいきんひと感染かんせんすると、疾患しっかんが3段階だんかいこされます。ライムびょう初期しょき限局げんきょくは、通常つうじょう最初さいしょ感染かんせんから数日すうじつから数週間後すうしゅうかんごになります。細菌さいきんがこの最初さいしょ限局げんきょく域からひろがるにつれて、発赤ほっせき炎症えんしょう拡大かくだいします。ときに、最初さいしょ咬傷こうしょう発疹ほっしん外側そとがわはん径とのあいだ空間くうかんからきん排除はいじょされ、てきのような同心円どうしんえんじょう発疹ほっしん（遊そうせい紅斑こうはんとしてもられます）がしょうじますが、これは早期そうきライムびょう代表的だいひょうてきこうです。さらに、この段階だんかい漠然ばくぜんとしたインフルエンザさま症状しょうじょうがみられることもあります。

つぎに、通常つうじょう数週間すうしゅうかんからすう月後げつごはじまるはんしゅしゅはんかれたようにひろがること）初期しょき段階だんかいであり、細菌さいきん血流けつりゅうかいして心臓しんぞうのう関節かんせつなどの部位ぶいひろがりはじめます。一般いっぱんに、これらのさまざまな組織そしき実際じっさい侵入しんにゅうする細菌さいきん比較的ひかくてき少数しょうすうですが、免疫めんえき通常つうじょうかなりはげしく反応はんのうするため、これらの組織そしき細菌さいきん免疫めんえき戦場せんじょうとなります。その結果けっか基本的きほんてきには細菌さいきん死滅しめつしますが、その過程かてい組織そしき損傷そんしょうけます。

そのほかにも、最初さいしょ咬傷こうしょうとは関係かんけいのない部位ぶいに遊そうせい紅斑こうはんあらわすることがあります。ここからライムびょう深刻しんこく事態じたい発展はってんする可能性かのうせいがあります。細菌さいきん心臓しんぞう組織そしき感染かんせんした場合ばあい、これをこころえんびます。心臓しんぞう組織そしき炎症えんしょうはあらゆる種類しゅるい心機能しんきのう影響えいきょうおよぼす可能性かのうせいがありますが、臨ゆかてきには房室ぼうしつブロックとしてあらわれることがおおく、これはうえぼうしつからしたぼうしつ移動いどうする電気でんき信号しんごう遮断しゃだんされ、心拍しんぱくのタイミングが変化へんかすることを意味いみします。

ライムびょうはまた、顔面がんめんきん支配しはいする神経しんけい周囲しゅうい腫脹しゅちょうこすこともられており、それにより顔面神経がんめんしんけいじつしつてき圧迫あっぱくされ、顔面神経がんめんしんけい麻痺まひこします。その結果けっか顔面がんめんきん筋力低下きんりょくていか麻痺まひこり、笑かおつくることやじることが困難こんなんになることがあります。ライムびょうでは、この状態じょうたいはしばしば両側りょうがわせい、すなわち顔面がんめん両側りょうがわしょうじます。

感染かんせん関節かんせつひろがると、膝関節ひざかんせつ手首てくび足首あしくび関節かんせつえんこることがあります。ライムびょう髄膜ずいまくのう内側うちがわおおっている組織そしき）にひろがることもあり、それにより髄膜炎ずいまくえんやときにひどい頚硬直こうちょくおよび頭痛ずつうこされます。

当然とうぜんのことながら、初期しょき限局げんきょくにみられたように、からだのさまざまな部位ぶい炎症えんしょうによって発熱はつねつ疲労ひろう、そののインフルエンザさま症状しょうじょうこされることもあります。

この疾患しっかんがさらに後期こうきはんしゅ一般いっぱん感染後かんせんご1ねん以内いない）まで進行しんこうした場合ばあいしゅ症状しょうじょうは1ヵ所かしょまたは2～3ヵ所かしょ関節かんせつしょうじる慢性関節炎まんせいかんせつえんであり、一般的いっぱんてきにはひざおかされます。

ライムびょう診断しんだんは、通常つうじょうはボレリアぞくBorrelia細菌さいきんのタンパクしつたいする抗体こうたい検出けんしゅつされるとくだされます。厄介やっかいなのは、ときに抗体こうたい交差こうさ反応はんのうすることです。すなわち、ちょうない生息せいそくする正常せいじょう細菌さいきんたいして産生さんせいされた抗体こうたいが、外観がいかんているボレリアぞく細菌さいきんのタンパクしつ突然とつぜん交差こうさ反応はんのうする可能性かのうせいがあるということです

実際じっさいにボレリアぞく細菌さいきん感染かんせんしている患者かんじゃ感染かんせんしていない患者かんじゃとを区別くべつするために、診断しんだんをより特てきなものにし、陽性ようせいかんがえられるものを排除はいじょするのに必要ひつよう抗体こうたい種類しゅるい基準きじゅんさだめられています

ライムびょう治療ちりょうには、抗菌薬こうきんやく第一だいいち選択肢せんたくし治療ちりょうであり、疾患しっかん早期そうき投与とうよされれば、細菌さいきんいち掃するのに非常ひじょう効果的こうかてきです。しかし、投与とうよされる具体的ぐたいてき抗菌薬こうきんやくについては、疾患しっかん病期びょうき患者かんじゃ年齢ねんれいなどにもとづいて選択せんたくされます。

抗菌薬こうきんやくによる治療ちりょうけている患者かんじゃはヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応はんのう発症はっしょうする可能性かのうせいがあるため、モニタリングをおこなうことも重要じゅうようです。この反応はんのうでは、スピロヘータが分解ぶんかいされて一度いちど多数たすう抗原こうげん放出ほうしゅつされることにより、非常ひじょうつよ免疫めんえき原性げんせい免疫反応めんえきはんのうを誘はっする性質せいしつ）がしょうじるため、これに反応はんのうして発熱はつねつはつあせ筋肉痛きんにくつうしょうじます。

最終的さいしゅうてきには、ライムびょう治療ちりょうければ、患者かんじゃ状態じょうたい非常ひじょう良好りょうこうになります。疲労ひろうおよび筋肉痛きんにくつうまたは関節痛かんせつつう症状しょうじょう数週間すうしゅうかんまたはすう月間げつかん持続じぞくすることがありますが、これは異常いじょうではなく、やがて消失しょうしつするものであり、実際じっさいには体内たいない継続けいぞくてき残存ざんそんするボレリアぞく細菌さいきんとは関連かんれんしていません実際じっさいのところ、この細菌さいきん治療後ちりょうご体内たいない慢性的まんせいてき生存せいぞんしているという証拠しょうこはなく、ライムびょう治療ちりょう抗菌薬こうきんやくやその薬剤やくざい長期間ちょうきかん使用しようする理由りゆうもありません。

予防よぼうというてんでは、もりなかやぶたかくさえている場所ばしょはたらいたり探検したりするひとは、シカダニが付着ふちゃくしてライムびょう感染かんせんするリスクがもっとたかくなります。とはいえ、予防よぼう措置そちこうじることはだれにとっても重要じゅうようであり、帽子ぼうしちょうそでのシャツを着用ちゃくようすることや、マダニがライムびょう媒介ばいかいすることがられている地域ちいきではむしのぞけスプレーを使用しようすることなどがげられます。

Lyme Disease （https://www.youtube.com/watch?v=rOQvpcpxbCs） by Osmosis （https://open.osmosis.org/） is licensed under CC-BY-SA 4.0 （https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/）.

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