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MSDMsd マニュアル家庭版
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避妊法の有効性

方法

正確な使用を開始して最初の1年間に妊娠する女性の割合*

典型的な使用を開始して最初の1年間に妊娠する女性の割合*

ホルモン剤による方法（エストロゲンおよび/またはプロゲスチン）

経口避妊薬

0.3％

9％

皮膚パッチ剤

0.3％

9％

腟リング

0.3％

9％

酢酸メドロキシプロゲステロン（プロゲスチンの一種）の注射

0.2％

6％

避妊用インプラント（皮下に挿入）

0.05％

正確な使用の場合と同じ

レボノルゲストレル放出子宮内避妊器具（IUD）

タイプにより、0.2～0.5％

正確な使用の場合と同じ

バリア法による避妊

コンドーム

男性用コンドームで2％

女性用コンドームで5％

男性用コンドームで18％

女性用コンドームで21％

ペッサリーと殺精子剤の併用

6％

12％

子宮頸管キャップ殺精子剤の併用

8％（子どもを産んだことがある女性ではより高い）

避妊用ゼリー

7％

14％

避妊用スポンジ（殺精子剤を持続的に放出する）

9％（子どもを産んだことがない女性の場合）

20％（子どもを産んだことがある女性の場合）

12％（子どもを産んだことがない女性の場合）

24％（子どもを産んだことがある女性の場合）

殺精子剤のみ

18％

28％

その他の方法

銅付加IUD

0.6％

正確な使用の場合と同じ

リズム法

その種類に応じて4％以上

24％

抜去法（性交中絶法、腟外射精）

4％

22％

*避妊をせず頻繁に性交を行った場合に1年間で妊娠する女性の割合は約85％です。

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