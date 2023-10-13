避妊法の有効性
方法
正確な使用を開始して最初の1年間に妊娠する女性の割合*
典型的な使用を開始して最初の1年間に妊娠する女性の割合*
ホルモン剤による方法（エストロゲンおよび/またはプロゲスチン）
0.3％
9％
0.3％
9％
0.3％
9％
0.2％
6％
避妊用インプラント（皮下に挿入）
0.05％
正確な使用の場合と同じ
レボノルゲストレル放出子宮内避妊器具（IUD）
タイプにより、0.2～0.5％
正確な使用の場合と同じ
バリア法による避妊
男性用コンドームで2％
女性用コンドームで5％
男性用コンドームで18％
女性用コンドームで21％
ペッサリーと殺精子剤の併用
6％
12％
―
8％（子どもを産んだことがある女性ではより高い）
避妊用ゼリー
7％
14％
避妊用スポンジ（殺精子剤を持続的に放出する）
9％（子どもを産んだことがない女性の場合）
20％（子どもを産んだことがある女性の場合）
12％（子どもを産んだことがない女性の場合）
24％（子どもを産んだことがある女性の場合）
殺精子剤のみ
18％
28％
その他の方法
0.6％
正確な使用の場合と同じ
その種類に応じて4％以上
24％
抜去法（性交中絶法、腟外射精）
4％
22％
*避妊をせず頻繁に性交を行った場合に1年間で妊娠する女性の割合は約85％です。