肝疾患の症状と合併症*
特徴
説明
皮膚や白眼の黄変
胆汁の流れが減少または停止すること
肝腫大
肝腫大
腹腔内に体液が貯留することで、ときに腹部が膨張する
正常であれば、肝臓によって除去されるはずの有害物質が、血液中に蓄積することで脳機能が低下し、錯乱に陥ること
食道、または胃での出血（多くは静脈瘤と呼ばれる蛇行して拡張した静脈からの出血）
腸から肝臓に向かう静脈（門脈およびその分枝）の血圧が異常に高くなること
皮膚症状
顔面や胸部のくも状の血管
手のひらの発赤（手掌紅斑）
赤ら顔
かゆみ
血液の異常
赤血球数の減少（貧血）
白血球数の減少（白血球減少症）
血小板数の減少（血小板減少症）
出血傾向（血液凝固障害）
ホルモン異常
インスリン濃度が高くなる一方、インスリンに対する反応が低下する（インスリン抵抗性）ため、血糖値が上昇する
副腎の機能不全のため、立ちくらみ、疲労、ときに皮膚の黒ずみ
女性では、月経の停止と妊よう性の低下
男性では、勃起障害に加え、筋組織の減少、乳房の肥大、精巣の萎縮などの女性的特徴が現れる（女性化現象）
心臓と血管の異常
心拍数と心拍出量の増加
血圧の低下（低血圧）
全身症状
疲労
筋力低下
体重減少
食欲不振
吐き気
発熱
腹痛
*上記の症状および合併症は典型的なものですが、常に認められるわけではなく、進行した肝疾患（肝不全）でのみ出現するものも含まれます。