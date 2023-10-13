糸球体腎炎の原因となる原発性糸球体疾患
疾患名
説明
予後（経過の見通し）
細線維性糸球体腎炎
このまれな病気では、糸球体の周囲に異常なタンパク質が沈着します。ネフローゼ症候群の原因になることもあります。
予後は不良です。約半数の患者では、4年以内に重度の腎機能低下（末期腎不全）がみられます。コルチコステロイドやその他の免疫抑制薬による治療が助けになるかどうかも、はっきりとは分かっていません。
IgA（免疫グロブリンA）腎症
世界的に最も多くみられる種類の糸球体腎炎は、腎臓に免疫複合体（抗体と抗原が結合したもの）が沈着することで引き起こされるものです。抗体とは、抗原と呼ばれる特定の分子を攻撃するために体内で作られるタンパク質のことです。
この病気は通常ゆっくりと進行します。10年後には、腎不全が発症することもあります。小児では、よりゆっくりと進行します。
膜性増殖性糸球体腎炎
このまれな種類の糸球体腎炎は、明らかな原因のない小児や、通常は原因が特定可能な成人に起こります。この病気は免疫複合体（抗原と抗体が結合したもの）が腎臓に付着することで起こりますが、複合体が腎臓に付着する理由はしばしば不明です。
原因が判明し、それが治療できるもの（マラリア、多発性骨髄腫など）であるなら、部分的な回復がみられる場合もあります。一方、原因不明の場合は、最終的な経過はそれほど良くありません。
原発性の急速進行性糸球体腎炎
この疾患群では、糸球体に顕微鏡レベルの微小な損傷が生じ、急速に進行します。感染症やその他の治療可能な病気によって病態が引き起こされる場合もあります。診断には腎生検が必要です。
予後は不良です。治療を行わない場合には、最大90％の患者が6カ月以内に末期腎不全に移行します。糸球体腎炎の原因となっている病気に対する治療に効果が認められる場合には、予後は比較的良好です。