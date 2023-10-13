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MSDMsd マニュアル家庭版
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特発性間質性肺炎の比較*

疾患名

最もかかりやすい人

患者の喫煙率

治療

見通し

特発性肺線維症

50歳以上の男性により多い

60％超

呼吸リハビリテーション

肺移植

ピルフェニドンまたはニンテダニブ

死亡率は5年で50～70％

剥離性間質性肺炎

30～50歳の男性により多い

90％超

禁煙

コルチコステロイド

10年生存率は70％

非特異性間質性肺炎

40～60歳の女性により多い

40％未満

コルチコステロイド

死亡率は5年で50％未満

死亡率には大きく幅があるが、一般に特発性肺線維症に比べ良好

特発性器質化肺炎

全年齢層で発症するが、通常40～50歳の人

50％未満

コルチコステロイド

再発がよくみられる

5年生存率は90％を超える

死亡はまれ

呼吸細気管支炎を伴う間質性肺疾患

30～50歳（やや男性に多い）

90％超

禁煙

コルチコステロイド

禁煙する限り死亡はまれ

急性間質性肺炎

全年齢層

不明

最善の治療法は不明

ときにコルチコステロイド

50％超が6カ月以内に死亡

リンパ性間質性肺炎

ほとんどが女性（全年齢層）

不明

コルチコステロイド

予後は予測が困難

Idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis（特発性胸膜肺実質線維弾性症）

全年齢層（中央値57歳）

通常は非喫煙者

最善の治療法は不明（ときにコルチコステロイド）

5年生存率は約25～60％

*発生頻度が高いものから順に記載。

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