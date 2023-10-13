特発性間質性肺炎の比較*
疾患名
最もかかりやすい人
患者の喫煙率
治療
見通し
特発性肺線維症
50歳以上の男性により多い
60％超
呼吸リハビリテーション
肺移植
ピルフェニドンまたはニンテダニブ
死亡率は5年で50～70％
剥離性間質性肺炎
30～50歳の男性により多い
90％超
禁煙
コルチコステロイド
10年生存率は70％
非特異性間質性肺炎
40～60歳の女性により多い
40％未満
コルチコステロイド
死亡率は5年で50％未満
死亡率には大きく幅があるが、一般に特発性肺線維症に比べ良好
特発性器質化肺炎
全年齢層で発症するが、通常40～50歳の人
50％未満
コルチコステロイド
再発がよくみられる
5年生存率は90％を超える
死亡はまれ
呼吸細気管支炎を伴う間質性肺疾患
30～50歳（やや男性に多い）
90％超
禁煙
コルチコステロイド
禁煙する限り死亡はまれ
急性間質性肺炎
全年齢層
不明
最善の治療法は不明
ときにコルチコステロイド
50％超が6カ月以内に死亡
リンパ性間質性肺炎
ほとんどが女性（全年齢層）
不明
コルチコステロイド
予後は予測が困難
Idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis（特発性胸膜肺実質線維弾性症）
全年齢層（中央値57歳）
通常は非喫煙者
最善の治療法は不明（ときにコルチコステロイド）
5年生存率は約25～60％
*発生頻度が高いものから順に記載。