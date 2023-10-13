毒性にならない家庭用品*
接着剤
制酸薬
バスオイル†
風呂用おもちゃ（浮かべるもの）
漂白剤（6％未満の次亜塩素酸ナトリウム）
ボディーローション
ボディーソープ†
ろうそく
カーボワックス（ポリエチレングリコール）
カルボキシメチルセルロース（フィルムや本などの製品と一緒に包装される除湿剤）
ヒマシ油
セチルアルコール（セタノールとも呼ばれ、シャンプーやコンディショナーなど、ある種の化粧品に使用される物質）
チョーク（炭酸カルシウム）
オーデコロン
経口避妊薬
コルチコステロイド（皮膚に塗るもの）
化粧品
クレヨン
デオドラント剤
消臭剤（スプレー式、冷蔵庫用）
おむつかぶれ用のクリームや軟膏
ジクロラール（除草剤）
乾電池（アルカリ）
衣類用柔軟剤
発光製品（ケミカルライト、発光ネックレスなど）
グリセロール
モノステアリン酸グリセリン
黒鉛
ガム（アラビアガム、寒天、ガティガムなど）
ハンドローション、クリーム、消毒薬（アルコール）
過酸化水素（3％薬用）
香
油性ペン、フェルトペン
インク（ボールペン1本に入っている程度の量）
ヨウ化物塩
カオリン
ラノリン
洗たく用の洗剤
鉛筆（黒鉛製のもの）
リノール酸
アマニ油（ボイル油でないもの）
マジックマーカー
マッチ
メチルセルロース
鉱物油†
模型用粘土
新聞紙
水彩絵の具または水性塗料
香水
ワセリン
肥料（家庭用）
ポリエチレングリコール（ステアリン酸ポリエチレングリコールなど）
ポリソルベート
パテ
匂い袋（エッセンシャルオイル、パウダー）
ひげ剃そり用のクリームやローション
シリカ（二酸化ケイ素）
石けん、石けん製品（ハンドソープなど）
鯨ろう
糊、サイズ剤
ステアリン酸
日焼け止め
タルク（吸入した場合を除く）
二酸化チタン
歯磨き剤（フッ素入り、フッ素なし）
トリアセチン（グリセリン三酢酸）
ビタミン類（鉄含有または鉄非含有の小児用総合ビタミン剤）
ビタミン類（鉄非含有の総合ビタミン剤）
ワックス、パラフィン
酸化亜鉛
酸化ジルコニウム
* どんな物質でも十分な量を飲み込むと中毒を起こすことがあります。
†油や洗剤のように、ある程度ねばり気のある物質は、飲み込んでも毒はありませんが、肺に吸い込んでしまうと、肺をひどく傷つけることがあります。