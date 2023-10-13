* どんな物質でも十分な量を飲み込むと中毒を起こすことがあります。

†油や洗剤のように、ある程度ねばり気のある物質は、飲み込んでも毒はありませんが、肺に吸い込んでしまうと、肺をひどく傷つけることがあります。