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MSDMsd マニュアル家庭版
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尿細管アシドーシスの主な種類

尿細管アシドーシスの主な種類

種類

原因

背後にある異常

結果として生じる症状および代謝異常

1

遺伝性の病気として発生するか、自己免疫疾患または特定の薬剤によって誘発される

原因は通常特定できない（特に女性の場合）

尿中に酸を排出できない

血中酸性度が高い

軽度の脱水症状

血中カリウム濃度の低下と、それによる筋力低下や麻痺

骨の脆弱化

骨の痛み

カルシウム沈着とそれによる腎結石

慢性腎臓病

2

ファンコニ症候群、遺伝性フルクトース不耐症、ウィルソン病、眼脳腎症候群（ロウ症候群）などの遺伝性疾患によって引き起こされることが多い

多発性骨髄腫、重金属中毒、あるいは特定の薬剤が原因で発生する場合もある

尿から重炭酸塩を再吸収できないため、重炭酸塩が過剰に排出される

血中酸性度が高い

骨の脆弱化

骨の痛み

軽度の脱水症状

血中カリウム濃度の低下

活性型ビタミンDの生成量の低下

4

遺伝性ではない

糖尿病、自己免疫疾患、慢性腎臓病尿路閉塞などにより引き起こされる

カリウム保持性利尿薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬などの特定の薬剤により悪化することがある

アルドステロン（腎臓でのカリウムとナトリウムの排泄を調節するホルモンである）の欠乏、またはアルドステロンに対する反応性の低下

血液の酸性度の緩やかな上昇とカリウム濃度の上昇がみられ、症状が出ることはまれ（ただし、血液中のカリウム濃度が異常に高い場合は、心拍異常と筋肉の麻痺がみられる）

注：3型は1型と2型が混在したもので、極めてまれです。

注：3型は1型と2型が混在したもので、極めてまれです。

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