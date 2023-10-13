尿細管アシドーシスの主な種類
種類
原因
背後にある異常
結果として生じる症状および代謝異常
1
遺伝性の病気として発生するか、自己免疫疾患または特定の薬剤によって誘発される
原因は通常特定できない（特に女性の場合）
尿中に酸を排出できない
血中酸性度が高い
軽度の脱水症状
血中カリウム濃度の低下と、それによる筋力低下や麻痺
骨の脆弱化
骨の痛み
カルシウム沈着とそれによる腎結石
2
ファンコニ症候群、遺伝性フルクトース不耐症、ウィルソン病、眼脳腎症候群（ロウ症候群）などの遺伝性疾患によって引き起こされることが多い
多発性骨髄腫、重金属中毒、あるいは特定の薬剤が原因で発生する場合もある
尿から重炭酸塩を再吸収できないため、重炭酸塩が過剰に排出される
血中酸性度が高い
骨の脆弱化
骨の痛み
軽度の脱水症状
血中カリウム濃度の低下
活性型ビタミンDの生成量の低下
4
遺伝性ではない
糖尿病、自己免疫疾患、慢性腎臓病、尿路閉塞などにより引き起こされる
カリウム保持性利尿薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、アンジオテンシンII受容体拮抗薬などの特定の薬剤により悪化することがある
アルドステロン（腎臓でのカリウムとナトリウムの排泄を調節するホルモンである）の欠乏、またはアルドステロンに対する反応性の低下
血液の酸性度の緩やかな上昇とカリウム濃度の上昇がみられ、症状が出ることはまれ（ただし、血液中のカリウム濃度が異常に高い場合は、心拍異常と筋肉の麻痺がみられる）
注：3型は1型と2型が混在したもので、極めてまれです。