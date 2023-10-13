skip to main content
MSDMsd マニュアル家庭版
Search icon

小児や若者の自殺に関する危険因子と徴候

小児や若者の自殺に関する危険因子と徴候

種類

特定の要因

自殺の危険因子

脳に影響を及ぼす病気

うつ病

統合失調症

青年のアルコールや薬物の乱用

行為障害

頭部外傷

心的外傷後ストレス症

家族の病歴

自殺行動の家族歴

気分症の母親

警察とトラブルを起こしたことがある父親

親とのコミュニケーションの欠如

成人における自殺率の上昇

親のオピオイド使用

引き金になる出来事

懲戒処分や停学処分を受けるなど学校での問題

愛する人（ボーイフレンドやガールフレンドなど）の喪失、特に自殺による喪失

親との別離

ときに失業や大学への不登校による、社会との接触の欠如

いじめの被害者

後追い自殺を招く可能性のある、自殺報道

感染部位や状況

銃器や処方薬の入手

以前の自殺企図

精神保健サービスを受けようとする際の障壁や、そのような支援を求めることには偏見がつきものだという感情

性的/ジェンダーマイノリティであること

薬剤

イソトレチノイン

モンテルカスト

ガバペンチン

プレドニゾン（日本ではプレドニゾロン）

ベンゾジアゼピン系薬剤

自殺の警戒すべき徴候

精神症状と身体症状

病的な想像で頭がいっぱいになる

うつ病

絶望感

低い自尊心

気分の劇的な変化

食欲の変化

睡眠障害

緊張、不安、神経質

衝動をコントロールできない

行動の修正

不衛生、身だしなみの悪化（とりわけ急に身なりにかまわなくなった場合）

社会的な対人関係から引きこもる

学校をサボる

成績の悪化

暴力行動の増加

大切にしていた持ち物を手放す

会話

罪悪感に関する発言

死にたいとほのめかす発言（「自分なんか生まれてこなければよかった」、「眠ったまま目が覚めなれければいいのに」など）

自殺するという直接的または間接的な脅し

関連するトピック