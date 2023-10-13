小児や若者の自殺に関する危険因子と徴候
種類
特定の要因
自殺の危険因子
脳に影響を及ぼす病気
家族の病歴
自殺行動の家族歴
気分症の母親
警察とトラブルを起こしたことがある父親
親とのコミュニケーションの欠如
成人における自殺率の上昇
親のオピオイド使用
引き金になる出来事
懲戒処分や停学処分を受けるなど学校での問題
愛する人（ボーイフレンドやガールフレンドなど）の喪失、特に自殺による喪失
親との別離
ときに失業や大学への不登校による、社会との接触の欠如
いじめの被害者
後追い自殺を招く可能性のある、自殺報道
感染部位や状況
銃器や処方薬の入手
以前の自殺企図
精神保健サービスを受けようとする際の障壁や、そのような支援を求めることには偏見がつきものだという感情
性的/ジェンダーマイノリティであること
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薬剤
イソトレチノイン
モンテルカスト
ガバペンチン
プレドニゾン（日本ではプレドニゾロン）
ベンゾジアゼピン系薬剤
自殺の警戒すべき徴候
精神症状と身体症状
病的な想像で頭がいっぱいになる
うつ病
絶望感
低い自尊心
気分の劇的な変化
食欲の変化
睡眠障害
緊張、不安、神経質
衝動をコントロールできない
行動の修正
不衛生、身だしなみの悪化（とりわけ急に身なりにかまわなくなった場合）
社会的な対人関係から引きこもる
学校をサボる
成績の悪化
暴力行動の増加
大切にしていた持ち物を手放す
会話
罪悪感に関する発言
死にたいとほのめかす発言（「自分なんか生まれてこなければよかった」、「眠ったまま目が覚めなれければいいのに」など）
自殺するという直接的または間接的な脅し