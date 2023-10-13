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MSDMsd マニュアル家庭版
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小児の高血圧に対する降圧薬*

小児の高血圧に対する降圧薬*

種類

備考

アドレナリン遮断薬

ベータ遮断薬

アテノロール

心拍数の低下、心臓の電気伝導障害、めまい、抑うつ気分、食欲不振、疲労、または喘鳴（高用量投与時）

アルファ作動薬

クロニジン

眠気、疲労、めまい

アルファ-ベータ遮断薬

ラベタロール

起立時の低血圧、むくみ、心拍数の低下

アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬

カプトプリル

よくみられる副作用：せき、頭痛、めまい

重度の副作用：胎児の重篤な損傷、血中カリウム濃度の上昇、腎障害、血管性浮腫（顔、唇、気管に生じて呼吸を阻害するアレルギー性の腫れ）

エナラプリル

リシノプリル

アンジオテンシンII受容体拮抗薬

カンデサルタン

よくみられる副作用：頭痛、めまい

重度の副作用：胎児の重篤な損傷、血中カリウム濃度の上昇、腎障害

ロサルタン

バルサルタン

カルシウム拮抗薬

アムロジピン

よくみられる副作用：潮紅、めまい、下腿（膝から足首までの部分）または手のむくみ

重度の副作用：血管浮腫

イスラジピン（isradipine）

ニフェジピン（徐放錠のみ）

サイアザイド系利尿薬

クロロチアジド

よくみられる副作用：めまい、血中カリウム濃度の低下、血糖値の上昇

重度の副作用：心拍リズムの変化、突然の黄疸（皮膚や眼が黄色に変色すること）、膵炎

クロルタリドン

ヒドロクロロチアジド

血管拡張薬

ヒドララジン

頭痛、めまい

ミノキシジル

よくみられる副作用：めまい、多毛、体液貯留

重度の副作用：心不全、肺の体液貯留（肺水腫）、スティーブンス-ジョンソン症候群

*これらの薬剤は経口投与されます。

*これらの薬剤は経口投与されます。

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