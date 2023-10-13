小児の高血圧に対する降圧薬*
種類
例
備考
ベータ遮断薬
アテノロール
心拍数の低下、心臓の電気伝導障害、めまい、抑うつ気分、食欲不振、疲労、または喘鳴（高用量投与時）
アルファ作動薬
クロニジン
眠気、疲労、めまい
アルファ-ベータ遮断薬
ラベタロール
起立時の低血圧、むくみ、心拍数の低下
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カプトプリル
よくみられる副作用：せき、頭痛、めまい
重度の副作用：胎児の重篤な損傷、血中カリウム濃度の上昇、腎障害、血管性浮腫（顔、唇、気管に生じて呼吸を阻害するアレルギー性の腫れ）
エナラプリル
リシノプリル
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カンデサルタン
よくみられる副作用：頭痛、めまい
重度の副作用：胎児の重篤な損傷、血中カリウム濃度の上昇、腎障害
ロサルタン
バルサルタン
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アムロジピン
よくみられる副作用：潮紅、めまい、下腿（膝から足首までの部分）または手のむくみ
重度の副作用：血管浮腫
イスラジピン（isradipine）
ニフェジピン（徐放錠のみ）
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クロロチアジド
よくみられる副作用：めまい、血中カリウム濃度の低下、血糖値の上昇
重度の副作用：心拍リズムの変化、突然の黄疸（皮膚や眼が黄色に変色すること）、膵炎
クロルタリドン
ヒドロクロロチアジド
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ヒドララジン
頭痛、めまい
ミノキシジル
よくみられる副作用：めまい、多毛、体液貯留
重度の副作用：心不全、肺の体液貯留（肺水腫）、スティーブンス-ジョンソン症候群
*これらの薬剤は経口投与されます。