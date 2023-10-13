* 特徴としては症状や診察結果を示しています。示されている特徴は典型的なものですが、常に認められるわけではありません。

†この疾患は夜間の尿失禁の危険因子であり、その原因でもあります。

‡ 糖尿病は、一般的には、血糖値（グルコース値）が高くなり、グルコースが尿中に入るまでは尿失禁を引き起こしません。

¶ ストレスが原因であるのは、主に尿失禁が突然発生した場合です。