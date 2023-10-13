小児の尿失禁の危険因子、主な原因と特徴
危険因子/原因
一般的な特徴*
診断的アプローチ
脊髄または神経系の損傷により、膀胱が完全には空にならない（神経因性膀胱）
脊椎に見える異常、腰の深いくぼみまたは体毛の房、脚と足の筋力低下および感覚低下
腰のX線検査
ときに脊椎のMRI検査
腎臓と膀胱の超音波検査
尿の流れと膀胱内の圧力を測定する検査（尿流動態検査）
日中の完全な尿禁制が一度も獲得されていない
女児では、日中および夜間の尿失禁、正常な排尿であるが下着が依然として濡れていることがある、腟からの排尿
尿路感染症の病歴や、その他の尿路の異常の病歴がある可能性
腎臓および尿管の画像検査、腎臓の超音波検査を含む
腹部および骨盤のCT検査または尿路のMRI検査
しばしば排尿時膀胱尿道造影検査（排尿前、排尿中、排尿後にX線画像を撮影する検査）
腎血流シンチグラフィー（尿流を検出するため）または造影剤を用いた静脈性尿路造影（解剖学的異常を特定するため）
過度に充満した膀胱
排尿を最後まで我慢している
就学前の小児が遊びに没頭している際によくみられる
尿失禁がいつ発生したかに関する質問
排尿のタイミング、頻度、尿量を毎日記録する（排尿日誌）
腟への尿の逆流（尿道から腟への尿の逆流、あるいは腟からの排尿）
排尿後に立ち上がると尿が漏れる
医師の診察のみ
便秘†
排便の頻度が少なく、硬い小石状の便または非常に大量の便がみられる
ときに腹部不快感または膨満感
しばしば、便秘を起こしやすい食事（例えば、牛乳や乳製品が過剰で、果物や野菜がほとんどない）を摂取している
通常は医師の診察のみ
ときに腹部のX線検査
排便のタイミング、頻度、便量を毎日記録する（排便日誌）
発達の遅れ†
日中の尿失禁は認められない
男児と眠りが深い小児でより一般的
家族にかつて夜尿症であった人がいる可能性がある
医師の診察のみ
膀胱からの尿の排出に関与する筋肉（膀胱の筋肉および尿道括約筋）の協調不全による排尿障害
しばしば便失禁、尿の逆流、および尿路感染症
日中および夜間の尿失禁の可能性
尿の流れを調べる検査
ときに排尿時膀胱尿道造影検査（排尿前、排尿中、排尿後にX線画像を撮影する検査）
腎臓と膀胱の超音波検査
笑い尿失禁
笑うと尿が出る、女児に多い
笑っているとき以外の排尿は完全に正常
医師の診察のみ
尿量が増加する原因としては多くの可能性があり、具体的には以下のものが挙げられる†
病気によって異なる
糖尿病には、血糖値（糖）の血液検査
バソプレシン抵抗症に対しては血液検査と、場合により尿検査
鎌状赤血球症には血液検査
ときに、睡眠中にいびきをかき、呼吸が15秒以上停止し、その後大きく鼻を鳴らす
日中の過度の眠気▼
扁桃、アデノイド、またはその両方の腫れ
成長と体重の減退（以前は発育不全と呼ばれていた）
睡眠検査
過活動膀胱
切迫した尿意
一般的には、日中および夜間に頻繁に尿意切迫がみられる
ときに尿を我慢する動作または姿勢をとる（例えば、小児はしゃがみこむことがある）
医師の診察
ときに尿の流れを調べる検査、尿流動態検査、または排尿日誌
睡眠の問題または学校の問題（例えば、非行や成績不良）
不適切な性的行動、抑うつ、性的なものすべてに対する異常な関心または忌避、年齢不相応の性的知識
性的虐待の専門家による評価
ストレス†§
学校での問題、社会的孤立、人間関係の問題、家族のストレス（例えば、両親の離婚や別居など）
医師の診察のみ
排尿時の痛み、血尿、頻尿、尿意切迫感
ときに発熱、腹痛、または背部痛
尿培養検査と尿検査
尿培養検査と尿検査の結果が陽性の場合、特に腎臓の感染症もある場合は、腎臓と膀胱の超音波検査と排尿時膀胱尿道造影検査（排尿前、排尿中、排尿後にX線画像を撮影する検査）
* 特徴としては症状や診察結果を示しています。示されている特徴は典型的なものですが、常に認められるわけではありません。
†この疾患は夜間の尿失禁の危険因子であり、その原因でもあります。
‡ 糖尿病は、一般的には、血糖値（グルコース値）が高くなり、グルコースが尿中に入るまでは尿失禁を引き起こしません。
¶ ストレスが原因であるのは、主に尿失禁が突然発生した場合です。
CT = コンピュータ断層撮影、MRI = 磁気共鳴画像。