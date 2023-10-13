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MSDMsd マニュアル家庭版
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小児の下痢の主な原因と特徴

小児の下痢の主な原因と特徴

原因

一般的な特徴*

検査

急性の下痢（2週間未満の持続）

抗菌薬の使用

最近の抗菌薬の使用

多くの場合、他の症状はみられない

医師の診察

場合によりクロストリジオイデス・ディフィシル（Clostridioides difficile）毒素を検出する便検査

ウイルス、細菌、寄生虫†による胃腸炎

しばしば嘔吐を伴う

脱水がよくみられる、特に乳幼児

ときに発熱や腹痛

まれに血便

ときに、感染者との最近の接触（託児所、キャンプ、大型客船など）、ふれあい型動物園（大腸菌［Escherichia [E.] coli］に感染する可能性のある場所）での動物との最近の接触、爬虫類（サルモネラ菌［Salmonella］に感染している可能性）との最近の接触、加熱調理が不十分な汚染された食物や汚染された水の最近の摂取

医師の診察

ときに便検査

食物アレルギーまたは食中毒

食品アレルギー 食後数分から数時間以内のじんま疹、発疹、唇の腫れ、嘔吐、下痢、呼吸困難

たいていの場合、以前から判明している食物アレルギー

食中毒： 汚染された食品を摂取した数時間後の悪心、嘔吐、腹痛、および下痢

医師の診察

溶血性尿毒症症候群

数日間の腹痛、嘔吐、典型的には血性下痢の後、皮膚蒼白と尿量減少の発現

ときに、皮膚の出血（赤紫色の点々や斑点）

血液検査

便検査

慢性の下痢（2週間以上続く）

牛乳タンパク質アレルギー

嘔吐

哺乳不良

体重減少、発育不良、またはその両方

血便

便検査

人工乳を変更すると症状が軽くなる

ときに、上部消化管内視鏡検査、大腸内視鏡検査、またはその両方

果汁の飲みすぎ（特にリンゴ、梨、プルーン）

120～180ミリリットル/日以上の果汁の摂取

多くの場合、下痢以外の症状はない

医師の診察

果汁の摂取量を減らすと下痢が消失

以下のような炎症性腸疾患

血便、けいれん性の腹痛、体重減少、食欲不振、発育不良

ときに関節炎、発疹、口内炎、直腸の裂傷

大腸内視鏡検査

ときに、直腸にバリウムを注入して行うCT検査またはX線検査

乳糖不耐症（牛乳や乳製品に含まれる乳糖を消化できない）

腹部膨満、放屁、激しい下痢

牛乳や乳製品摂取後の下痢

医師の診察

水素（未消化の炭水化物を示す）を検出する呼気試験

未吸収の炭水化物の有無を調べるための便検査と便の分析

以下のような吸収不良を引き起こす疾患

便が明るい色で、柔らかく、大量で、異常な悪臭を放ち、また油っぽく見えることがある

腹部膨満と放屁

体重増加不良

嚢胞性線維症の場合、頻繁な呼吸器感染

腸性肢端皮膚炎の場合、発疹や口の端のひび割れ

便検査

セリアック病が疑われる場合、グルテン（小麦中のタンパク質）に対する抗体を測定する血液検査と小腸生検

嚢胞性線維症が疑われる場合、汗試験と、ときに遺伝子検査

腸性肢端皮膚炎が疑われる場合、亜鉛欠乏を調べる血液検査

免疫力の低下

  • HIV感染症や免疫不全疾患

  • コルチコステロイド

頻繁な感染

体重減少や体重増加不良

すでにHIV感染症と診断されていることもある

HIV検出のための血液検査

免疫機能を調べるための血液検査と血算

* 特徴としては症状や診察結果を示しています。示されている特徴は典型的なものですが、常に認められるわけではありません。

†細菌、寄生虫、ウイルスの感染症でも慢性の下痢が生じることがあります。

CT = コンピュータ断層撮影、HIV = ヒト免疫不全ウイルス。

* 特徴としては症状や診察結果を示しています。示されている特徴は典型的なものですが、常に認められるわけではありません。

†細菌、寄生虫、ウイルスの感染症でも慢性の下痢が生じることがあります。

CT = コンピュータ断層撮影、HIV = ヒト免疫不全ウイルス。

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