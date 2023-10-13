小児の下痢の主な原因と特徴
原因
一般的な特徴*
検査
急性の下痢（2週間未満の持続）
抗菌薬の使用
最近の抗菌薬の使用
多くの場合、他の症状はみられない
医師の診察
場合によりクロストリジオイデス・ディフィシル（Clostridioides difficile）毒素を検出する便検査
ウイルス、細菌、寄生虫†による胃腸炎
しばしば嘔吐を伴う
脱水がよくみられる、特に乳幼児
ときに発熱や腹痛
まれに血便
ときに、感染者との最近の接触（託児所、キャンプ、大型客船など）、ふれあい型動物園（大腸菌［Escherichia [E.] coli］に感染する可能性のある場所）での動物との最近の接触、爬虫類（サルモネラ菌［Salmonella］に感染している可能性）との最近の接触、加熱調理が不十分な汚染された食物や汚染された水の最近の摂取
医師の診察
ときに便検査
食品アレルギー 食後数分から数時間以内のじんま疹、発疹、唇の腫れ、嘔吐、下痢、呼吸困難
たいていの場合、以前から判明している食物アレルギー
食中毒： 汚染された食品を摂取した数時間後の悪心、嘔吐、腹痛、および下痢
医師の診察
数日間の腹痛、嘔吐、典型的には血性下痢の後、皮膚蒼白と尿量減少の発現
ときに、皮膚の出血（赤紫色の点々や斑点）
血液検査
便検査
慢性の下痢（2週間以上続く）
嘔吐
哺乳不良
体重減少、発育不良、またはその両方
血便
便検査
人工乳を変更すると症状が軽くなる
ときに、上部消化管内視鏡検査、大腸内視鏡検査、またはその両方
果汁の飲みすぎ（特にリンゴ、梨、プルーン）
120～180ミリリットル/日以上の果汁の摂取
多くの場合、下痢以外の症状はない
医師の診察
果汁の摂取量を減らすと下痢が消失
以下のような炎症性腸疾患
血便、けいれん性の腹痛、体重減少、食欲不振、発育不良
ときに関節炎、発疹、口内炎、直腸の裂傷
大腸内視鏡検査
ときに、直腸にバリウムを注入して行うCT検査またはX線検査
乳糖不耐症（牛乳や乳製品に含まれる乳糖を消化できない）
腹部膨満、放屁、激しい下痢
牛乳や乳製品摂取後の下痢
医師の診察
水素（未消化の炭水化物を示す）を検出する呼気試験
未吸収の炭水化物の有無を調べるための便検査と便の分析
以下のような吸収不良を引き起こす疾患
便が明るい色で、柔らかく、大量で、異常な悪臭を放ち、また油っぽく見えることがある
腹部膨満と放屁
体重増加不良
嚢胞性線維症の場合、頻繁な呼吸器感染
腸性肢端皮膚炎の場合、発疹や口の端のひび割れ
便検査
セリアック病が疑われる場合、グルテン（小麦中のタンパク質）に対する抗体を測定する血液検査と小腸生検
嚢胞性線維症が疑われる場合、汗試験と、ときに遺伝子検査
腸性肢端皮膚炎が疑われる場合、亜鉛欠乏を調べる血液検査
免疫力の低下
頻繁な感染
体重減少や体重増加不良
すでにHIV感染症と診断されていることもある
HIV検出のための血液検査
免疫機能を調べるための血液検査と血算
* 特徴としては症状や診察結果を示しています。示されている特徴は典型的なものですが、常に認められるわけではありません。
†細菌、寄生虫、ウイルスの感染症でも慢性の下痢が生じることがあります。
CT = コンピュータ断層撮影、HIV = ヒト免疫不全ウイルス。