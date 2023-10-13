ドメスティックバイオレンスの目撃した小児
ある研究によると，米国の小児の11％が1年のうちに何らかの形態の家庭内暴力に曝されており，26％が生涯のうちに少なくとも1つの形態の家庭内暴力に曝されている(1)。そのような小児では以下の問題がみられることがある(2)：
また，状況を自分のせいだと考える小児もいる。
より年長の小児の場合，家出をすることがある。
加害者が子どもを身体的に傷つけることもある。ドメスティックバイオレンスがみられる家庭では，子どもに対する身体的虐待の可能性が非常に高くなる。
