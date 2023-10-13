妊娠 週ごと
妊娠期間は以下の3つの期間に分けられます。
この時期に起こること
妊娠週数*
第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】
受精前の最終月経が起こります。
1％
妊娠13週
Image credit: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
受精が起こります。
2％
受精卵（接合子）が分割し、胚盤胞と呼ばれる細胞でできた中空の球になります。
胚盤胞が子宮壁に着床します。
3.
胚盤胞の外側の細胞が胎盤と羊膜腔に発達します。
胚盤胞の内部細胞が胎芽に発達します。
4.
脳や脊髄になる部分（神経管）の形成が始まります。
主要器官系となる胎芽の領域が発達し始めます。
5.
心筋組織（筋層）が発達して拍動し始めます。
腕や脚となる芽が発達します。
6.
心腔（心房と心室）が形成されます。
血液が主要血管を流れ始めます。
7\
脳が発達を続けます。
肺、消化器系、腎臓が発達し始めます。
四肢が現れ始めます。
8％
主要器官系が発達を続けます。
骨が発達して硬化し始めます。
肘とつま先が形成されます。
毛包が形成されます。
9\
まぶたと外耳がさらに発達します。
歯が発達し始めます。
腸が回転します。
腎臓が働き始め、胎芽の排尿が始まります（尿は主に羊水）。
臍帯が完全に発達し、胎芽から出た血管は臍帯を通って胎盤に入り、絨毛内へと伸びていきます。
10週目の最後には胎児期に入ります。
10%
顔の特徴がより発達します。
すべての主要器官系が形成され、成長と発達が続きます。
肝臓と脾臓が赤血球と血小板を作り始めます。
性器が発達し始めます。
手足の指の爪が形成されます。
胎児は手と口を開けたり閉めたりし始めます。
11～13
第2トリメスター【訳注：日本でいう妊娠中期にほぼ相当】
胎児が動き始めます。
頭と体が柔らかい毛（胎毛と呼ばれます）で覆われ始めます。
14～15
妊娠27週
Image credit: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
胎児が活発に動くようになり、母親は胎動を感じられるようになります。
眼球を動かせますが、まぶたは27週間まで閉じたままになります。
胎児は耳で聞くことができるようになります。
16～18
白いチーズのような物質（皮脂）が胎児の皮膚を覆い始めます。
胎児は親指を吸ったり、ものを飲み込んだりすることができます。
19～21
まゆ毛とまつ毛が現れます。
腸が胎便（便）を産生し始めます。
骨髄で血球が作られ始めます。
22～24
胎児は活発に動き、よく姿勢を変えます。
胎児に脂肪がつき始めます。
肺に空気の袋が形成され始めます。
25～27
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】
胎児はまぶたが開き、まばたきができます。
肺が空気を吸い込めるほど十分に発達します。
28～29
妊娠40週
Image credit: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
脳と神経系が完全に発達します。
主要器官系は成熟していますが、成長と発達が継続します。
胎児は羊水に息を吸い込むことで呼吸を練習し始めます。
胎児の体重が急激に増え始めます。
胎児の頭部が分娩に向けた位置へと移動します。
30～36
陣痛および分娩
37～42
* 妊娠週数は、通常最終月経初日から40週間と推定される出産予定日に基づいて記録されます。妊娠は実際には精子による卵子の受精から始まり、典型的には最終月経から2週間後に起こります。したがって、発達は妊娠2週目に始まるものとされます。