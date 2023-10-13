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妊娠：週ごと

妊娠：週ごと

妊娠期間は以下の3つの期間に分けられます。

  • 第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】：妊娠0（最終月経の初日）～13週と6日

  • 第2トリメスター【訳注：日本でいう妊娠中期にほぼ相当】：妊娠14～27週と6日

  • 第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】：妊娠28週から分娩まで

この時期に起こること

妊娠週数*

第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】

受精前の最終月経が起こります。

1

妊娠13週

Image credit: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

受精が起こります。

2

受精卵（接合子）が分割し、胚盤胞と呼ばれる細胞でできた中空の球になります。

胚盤胞が子宮壁に着床します。

3

胚盤胞の外側の細胞が胎盤と羊膜腔に発達します。

胚盤胞の内部細胞が胎芽に発達します。

4

脳や脊髄になる部分（神経管）の形成が始まります。

主要器官系となる胎芽の領域が発達し始めます。

5

心筋組織（筋層）が発達して拍動し始めます。

腕や脚となる芽が発達します。

6

心腔（心房と心室）が形成されます。

血液が主要血管を流れ始めます。

7

脳が発達を続けます。

肺、消化器系、腎臓が発達し始めます。

四肢が現れ始めます。

8

主要器官系が発達を続けます。

骨が発達して硬化し始めます。

肘とつま先が形成されます。

毛包が形成されます。

9

まぶたと外耳がさらに発達します。

歯が発達し始めます。

腸が回転します。

腎臓が働き始め、胎芽の排尿が始まります（尿は主に羊水）。

臍帯が完全に発達し、胎芽から出た血管は臍帯を通って胎盤に入り、絨毛内へと伸びていきます。

10週目の最後には胎児期に入ります。

10

顔の特徴がより発達します。

すべての主要器官系が形成され、成長と発達が続きます。

肝臓と脾臓が赤血球と血小板を作り始めます。

性器が発達し始めます。

手足の指の爪が形成されます。

胎児は手と口を開けたり閉めたりし始めます。

11～13

第2トリメスター【訳注：日本でいう妊娠中期にほぼ相当】

胎児が動き始めます。

頭と体が柔らかい毛（胎毛と呼ばれます）で覆われ始めます。

14～15

妊娠27週

Image credit: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

胎児が活発に動くようになり、母親は胎動を感じられるようになります。

眼球を動かせますが、まぶたは27週間まで閉じたままになります。

胎児は耳で聞くことができるようになります。

16～18

白いチーズのような物質（皮脂）が胎児の皮膚を覆い始めます。

胎児は親指を吸ったり、ものを飲み込んだりすることができます。

19～21

まゆ毛とまつ毛が現れます。

腸が胎便（便）を産生し始めます。

骨髄で血球が作られ始めます。

22～24

胎児は活発に動き、よく姿勢を変えます。

胎児に脂肪がつき始めます。

肺に空気の袋が形成され始めます。

25～27

第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】

胎児はまぶたが開き、まばたきができます。

肺が空気を吸い込めるほど十分に発達します。

28～29

妊娠40週

Image credit: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

脳と神経系が完全に発達します。

主要器官系は成熟していますが、成長と発達が継続します。

胎児は羊水に息を吸い込むことで呼吸を練習し始めます。

胎児の体重が急激に増え始めます。

胎児の頭部が分娩に向けた位置へと移動します。

30～36

陣痛および分娩

37～42

* 妊娠週数は、通常最終月経初日から40週間と推定される出産予定日に基づいて記録されます。妊娠は実際には精子による卵子の受精から始まり、典型的には最終月経から2週間後に起こります。したがって、発達は妊娠2週目に始まるものとされます。

* 妊娠週数は、通常最終月経初日から40週間と推定される出産予定日に基づいて記録されます。妊娠は実際には精子による卵子の受精から始まり、典型的には最終月経から2週間後に起こります。したがって、発達は妊娠2週目に始まるものとされます。

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