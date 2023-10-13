妊娠：週ごと
妊娠期間は以下の3つの期間に分けられます。
この時期に起こること
妊娠週数*
第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】
受精前の最終月経が起こります。
1
妊娠13週
Image credit: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
受精が起こります。
2
受精卵（接合子）が分割し、胚盤胞と呼ばれる細胞でできた中空の球になります。
胚盤胞が子宮壁に着床します。
3
胚盤胞の外側の細胞が胎盤と羊膜腔に発達します。
胚盤胞の内部細胞が胎芽に発達します。
4
脳や脊髄になる部分（神経管）の形成が始まります。
主要器官系となる胎芽の領域が発達し始めます。
5
心筋組織（筋層）が発達して拍動し始めます。
腕や脚となる芽が発達します。
6
心腔（心房と心室）が形成されます。
血液が主要血管を流れ始めます。
7
脳が発達を続けます。
肺、消化器系、腎臓が発達し始めます。
四肢が現れ始めます。
8
主要器官系が発達を続けます。
骨が発達して硬化し始めます。
肘とつま先が形成されます。
毛包が形成されます。
9
まぶたと外耳がさらに発達します。
歯が発達し始めます。
腸が回転します。
腎臓が働き始め、胎芽の排尿が始まります（尿は主に羊水）。
臍帯が完全に発達し、胎芽から出た血管は臍帯を通って胎盤に入り、絨毛内へと伸びていきます。
10週目の最後には胎児期に入ります。
10
顔の特徴がより発達します。
すべての主要器官系が形成され、成長と発達が続きます。
肝臓と脾臓が赤血球と血小板を作り始めます。
性器が発達し始めます。
手足の指の爪が形成されます。
胎児は手と口を開けたり閉めたりし始めます。
11～13
第2トリメスター【訳注：日本でいう妊娠中期にほぼ相当】
胎児が動き始めます。
頭と体が柔らかい毛（胎毛と呼ばれます）で覆われ始めます。
14～15
妊娠27週
Image credit: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
胎児が活発に動くようになり、母親は胎動を感じられるようになります。
眼球を動かせますが、まぶたは27週間まで閉じたままになります。
胎児は耳で聞くことができるようになります。
16～18
白いチーズのような物質（皮脂）が胎児の皮膚を覆い始めます。
胎児は親指を吸ったり、ものを飲み込んだりすることができます。
19～21
まゆ毛とまつ毛が現れます。
腸が胎便（便）を産生し始めます。
骨髄で血球が作られ始めます。
22～24
胎児は活発に動き、よく姿勢を変えます。
胎児に脂肪がつき始めます。
肺に空気の袋が形成され始めます。
25～27
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】
胎児はまぶたが開き、まばたきができます。
肺が空気を吸い込めるほど十分に発達します。
28～29
妊娠40週
Image credit: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
脳と神経系が完全に発達します。
主要器官系は成熟していますが、成長と発達が継続します。
胎児は羊水に息を吸い込むことで呼吸を練習し始めます。
胎児の体重が急激に増え始めます。
胎児の頭部が分娩に向けた位置へと移動します。
30～36
陣痛および分娩
37～42
* 妊娠週数は、通常最終月経初日から40週間と推定される出産予定日に基づいて記録されます。妊娠は実際には精子による卵子の受精から始まり、典型的には最終月経から2週間後に起こります。したがって、発達は妊娠2週目に始まるものとされます。