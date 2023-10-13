* 妊娠週数は、通常最終月経初日から40週間と推定される出産予定日に基づいて記録されます。妊娠は実際には精子による卵子の受精から始まり、典型的には最終月経から2週間後に起こります。したがって、発達は妊娠2週目に始まるものとされます。