女性生殖器のがんの病期分類*
種類
I期
II期
III期
I期V†
子宮頸部のみに限局している
子宮外（腟の上3分の2および/または子宮外の組織）に広がっているが、骨盤内にとどまっている‡
骨盤内全体および/または腟の下3分の1に広がっている、および/または尿管の閉塞および/または腎臓の機能障害を引き起こしている、および/または大動脈（体内で最も太い動脈）近くのリンパ節に広がっている
骨盤外および/または膀胱もしくは直腸に広がっている、または離れた臓器に転移している
子宮体部のみに限局している（子宮頸部［子宮の下部］にはみられない）
子宮頸部に広がっているが、子宮内にとどまっている
近くの組織や腟、リンパ節に広がっている
膀胱および/または腸管に広がっている、および/または離れた部位に転移している
子宮体部のみに限局している
子宮外の卵巣、卵管、腟、および/または近くの組織に広がっている
肺に転移している
肺の外および子宮外の離れた部位（脳、肝臓、腎臓、および/または消化管など）に転移している
卵管がん
腹膜がん
片側または両側の卵巣または卵管のみに限局している
子宮または骨盤内の近くの組織に広がっているか、がんが腹膜（骨盤および腹部の内側を覆う組織）のみに限局している‡
骨盤外のリンパ節および/または腹部の他の部位（肝臓や脾臓の表面など）に広がっている
離れた部位（例、肝臓または肺）に転移している
腟のみに限局している
腟壁を越えて近くの組織に広がっているが、骨盤内にとどまっている‡
骨盤内全体および/またはリンパ節に広がっている、および/または尿管の閉塞および/または腎臓の機能障害を引き起こしている
膀胱、直腸または骨盤外に転移している
外陰のみに限局している
近くの組織（尿道もしくは腟の下部または肛門）に広がっている
周辺組織の上部および/またはリンパ節に転移している
離れた部位に転移している、または鼠径部のリンパ節に転移しており、ただれができて固くくっついている、または骨に付着している
* 国際産科婦人科連合（FIGO）の病期分類に基づきます。
† がんが広がっている部位に応じて、IV期をさらにIVA期とIVB期に分けることもあります。
‡ 骨盤部とは、腹部の最下部、左右の寛骨（骨盤の骨）の間にある領域のことです。その中には内性器、膀胱、および直腸があります。