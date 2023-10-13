* 特徴としては、症状や医師の診察結果などがあります。示されている特徴は典型的なものですが、常に認められるわけではありません。

†X線検査は必要がない場合も多いです。関節に貯留液がある場合は、しばしば検査のために吸引する必要があります。

‡症状が突然始まることもありますが、この病気は一般的には慢性であるか現れたりなくなったりします。

§ 自己抗体は、患者の組織に対する抗体です。例としては、抗核抗体、抗二本鎖DNA抗体、抗環状シトルリン化ペプチド抗体、リウマトイド因子の検査が挙げられます。