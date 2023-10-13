外国旅行者に有用な連絡先
団体
電話番号
ウェブサイト
旅行者への医療支援のための国際協会（International Association for Medical Assistance to Travellers ［IAMAT］）
米国：(716) 754-4883
カナダ：(416) 652-0137
米国疾病予防管理センター（CDC）
米国：通話料無料(800) CDC-INFO（800-232-4636）
TTY（テレタイプ）：(888) 232-6348
CDCのCOVID-19に関する情報
米国：通話料無料(800) CDC-INFO（800-232-4636）
テレタイプ：（888）232-6348
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
CDCのマラリアに関する情報
米国：通話料無料(800) CDC-INFO（800-232-4636）
TTY（テレタイプ）：(888) 232-6348
CDCのジカウイルス感染症と妊娠に関する情報
米国：(866) 626-6847
米国 国務省海外市民サービス
米国およびカナダ：(888) 407-4747
米国およびカナダ以外：(202) 501-4444
世界保健機関（WHO）
国際電話：(+41 22) 791-2111
アメリカ大陸：(202) 974-3000