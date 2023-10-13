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MSDMsd マニュアル家庭版
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外国旅行者に有用な連絡先

団体

電話番号

ウェブサイト

旅行者への医療支援のための国際協会（International Association for Medical Assistance to Travellers ［IAMAT］）

米国：(716) 754-4883

カナダ：(416) 652-0137

http://www.iamat.org

米国疾病予防管理センター（CDC）

米国：通話料無料(800) CDC-INFO（800-232-4636）

TTY（テレタイプ）：(888) 232-6348

http://www.cdc.gov/travel

CDCのCOVID-19に関する情報

米国：通話料無料(800) CDC-INFO（800-232-4636）

テレタイプ：（888）232-6348

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html

CDCのマラリアに関する情報

米国：通話料無料(800) CDC-INFO（800-232-4636）

TTY（テレタイプ）：(888) 232-6348

http://www.cdc.gov/malaria/

CDCのジカウイルス感染症と妊娠に関する情報

米国：(866) 626-6847

http://www.cdc.gov/zika/

米国 国務省海外市民サービス

米国およびカナダ：(888) 407-4747

米国およびカナダ以外：(202) 501-4444

http://www.travel.state.gov

世界保健機関（WHO）

国際電話：(+41 22) 791-2111

アメリカ大陸：(202) 974-3000

http://www.who.int/ith/en/

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