医薬品と食品の相互作用
影響を受ける医薬品
相互作用する食品
相互作用
ビスホスホネート系医薬品（アレンドロン酸、イバンドロン酸、リセドロン酸など）
あらゆる食品
オレンジジュース、コーヒー、ミネラルウォーターも含め、すべての飲食物がこれらの製剤の吸収と効果を著しく低下させる。アレンドロン酸やリセドロン酸は、その日最初の食べものや飲みものを摂取したり他の医薬品を服用する少なくとも30分前に水と一緒に服用しなければならず、イバンドロン酸は少なくとも1時間前に服用しなければならない。
グレープフルーツジュース
グレープフルーツジュースは、薬の代謝にかかわる酵素を阻害して特定の医薬品（左記の医薬品及びここに記載されていない多くの医薬品）の効果を増強させる。
ジゴキシン
オートミール
オートミールや、その他のシリアルを大量に摂取すると、それに含まれる食物繊維がジゴキシンの吸収を妨げることがある。
MAO阻害薬［フェネルジン（phenelzine）、トラニルシプロミン（tranylcypromine）など］
チラミンを多く含む食品：各種のチーズ（米国産プロセスチーズ、チェダー、ブルー、ブリー、モッツァレラ、パルメザンなど）、ヨーグルト、サワークリーム、塩漬け加工肉（ソーセージ、サラミなど）、レバー、魚の干物、キャビア、アボカド、バナナ、酵母エキス、レーズン、ザワークラウト、しょうゆ、ソラマメ、赤ワイン、特定のビールなど
MAO阻害薬（うつ病の治療に特によく使われる）を服用している患者が左記の食品を摂取すると、重度の頭痛と高血圧クリーゼのような死に至る血圧上昇が起こることがある。これらの食品を避ける必要がある。
テトラサイクリン、経口キノロン
カルシウムのサプリメント、またはカルシウムを多く含む食品（牛乳、乳製品など）
左記の食品によってテトラサイクリンが吸収されにくくなることがあるため、テトラサイクリンは食事の1時間前か2時間後に服用する必要がある。
ワルファリン（抗凝固薬）
ビタミンKを多く含む食品（ブロッコリー、芽キャベツ、ホウレンソウ、ケールなど）
左記の食品はワルファリンの有効性を軽減することがあり、その結果、血栓を形成するリスクが増大する。ビタミンK含有食品の摂取量を制限するよりも、毎日摂取する量を一定に保つことの方が重要である。
MAO = モノアミン酸化酵素