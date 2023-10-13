加齢に関連する注意点：高齢者における甲状腺機能低下症
高齢者の多くにある程度の甲状腺機能低下症がみられます。およそ女性の10％、男性の6％に発生します。
体重増加、筋肉のけいれん、手のピリピリ感、寒さに弱くなるなどの甲状腺機能低下症の典型的な症状は、高齢者では少なくなります。高齢者に同様の症状がみられる場合も、あまり明確でないことがあります。
典型的ではない症状が高齢者にみられることもあります。例えば、体重減少、錯乱、食欲減退、関節のこわばり、関節痛、筋肉痛、脱力感、転倒しやすくなるなどの症状です。
高齢者にみられる症状はより若い成人にみられる症状とは異なり、漠然としていてとらえにくいことが多く、甲状腺機能低下症ではない高齢者にも一般的なため、こうした症状の原因が甲状腺機能低下症であることに医師が気づかない場合があります。一部の専門家は、70歳以上の人に対して毎年、甲状腺疾患のスクリーニングを行うことを推奨しています。しかし、いくつかの医療機関がこのようなスクリーニングの長所と短所を検討して、甲状腺疾患を示唆する症状や徴候がみられない人には、このようなスクリーニングを行わないよう推奨しています。