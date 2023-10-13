加齢に関する注意点：高齢者における甲状腺の変化
加齢そのものは甲状腺と甲状腺ホルモンに対して軽微な影響しか及ぼしません。歳をとると、甲状腺は縮んで首の中での位置が降下します。トリヨードサイロニン（T3）と呼ばれる甲状腺ホルモンの量はわずかに減少しますが、生命維持機能の活動速度はほとんど変化しません。しかし、甲状腺疾患は加齢に伴って増加する傾向がみられます。
甲状腺の機能に影響を及ぼす病気、特に甲状腺機能亢進症や甲状腺機能低下症は、高齢者では別の病気に間違われがちです。これらの病気はしばしば、他の病気の症状と間違われたり、老化の徴候と考えられることすらあります。
甲状腺機能が亢進または低下すると、高齢者は大幅な体調の悪化を感じ、日常生活を送る能力が大きく衰える場合があります。このような理由から、効果的な治療を行うためには、隠れている本症を見逃さないようにする必要があります。
一部の専門家は、70歳以上の人に対して毎年または数年毎に甲状腺刺激ホルモンの血中濃度を測定することを推奨していますが、この問題を検討したいくつかの医学団体は、臨床検査値の軽微な異常のある人への過剰な治療を避けるために、症状のない成人にはスクリーニングを行わないよう推奨しています。