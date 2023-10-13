加齢に関する注意点：高齢者における心不全の原因
加齢自体が心不全の原因になるわけではありません。しかし高齢者では、長期間続いている高血圧や冠動脈疾患による心臓発作など、心不全の一般的な原因が存在する可能性が高くなります。
心不全を引き起こす病気には、以下の2通りがあります。これらの病気は以下の心臓の機能を妨げます。
高齢者では、血液を取り込む機能の異常（拡張機能障害と呼ばれます）と血液を送り出す機能の異常（収縮機能障害と呼ばれます）は、同じくらいの頻度でみられます。
拡張機能障害
拡張機能障害は、心室の壁が硬くなることによって起こります。それにより心室は正常に血液を取り込むことができなくなり、少しの血液しか送り出せなくなります。高齢になるほど心筋が硬くなる傾向があるため、拡張機能障害により心不全が起きる可能性が高くなります。高血圧は、心筋を厚く硬く変化させるため、拡張機能障害を引き起こす可能性があります。
拡張機能障害には、心臓が硬くなること以外の原因もあります。例えば、心房細動（加齢とともに多くみられるようになる不整脈）の場合、心房の拍動は速く不規則になります。そのため、心房が心室に十分な血液を送ることができなくなります。高齢者では心房細動が突然起こり、心不全につながることもあります。
拍出機能の障害
血液を送り出す機能の問題は、通常は心筋の損傷によって起きます。損傷を受けた心臓は送り出せる血液が減り、心臓内の圧力が高まって心房や心室が拡大します。
高齢者における心臓の損傷の最も一般的な原因は、心臓に血液を供給する動脈の閉塞による心臓発作です。
心臓弁膜症も収縮機能障害を引き起こします。
大動脈弁狭窄症（心臓弁膜症の一種）では、左心室と大動脈の間の開口部（大動脈弁）が狭くなります。その結果、心臓が血液を送り出すときの負担が増えます。大動脈弁狭窄症は、高齢者における心不全の一般的な原因です。
COPD（慢性閉塞性肺疾患）や瘢痕（肺線維症）などの肺疾患が長期化すると、肺の中の血圧が高くなります。その結果、右心室が肺に血液を送り出すことが困難になります。