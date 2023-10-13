加齢に関する注意点：高齢女性の性機能障害
高齢の女性がセックスをしなくなる主な理由は、性的に機能可能なパートナーがいないことです。しかし、加齢に伴う変化、特に閉経のために起こる変化によって、女性は性機能障害を経験しやすくなります。また、糖尿病、動脈硬化、尿路感染症、関節炎などの加齢とともに多くなる病気によって性機能が妨げられます。しかし、これらの変化により性行為やその楽しみを終わらせる必要はなく、高齢女性に起こる性機能障害の原因はすべて加齢に伴う変化であるとは限りません。
若い女性と同様に高齢女性において最もよく発生する問題は性行為への関心の喪失です。
閉経後、エストロゲンの分泌量が減少します。
30代になるとテストステロンの分泌量が減少し始め、およそ70歳までにテストステロンは作られなくなります。この減少が性的関心および性的反応の低下につながるかどうかは分かっていません。
その他の異常によって性機能が妨げられる場合もあります。例えば、高齢の女性は病気、手術、加齢により生じた体の変化に悩むことがあります。文化的背景から、性欲があることや空想にふけることは、高齢者としてふさわしくない、あるいは恥ずかしいことであると考える人もいます。パートナーの健康状態や性機能を心配していることもあります。
セックスに関心のある高齢女性は多くいます。高齢の女性は、高齢になると性機能障害は普通であると決めてかかるべきではありません。性機能障害で悩んでいる場合は、医師に相談すべきです。多くの場合、病気（うつ病など）の治療、薬剤の中止や変更、性機能についての学習、医療専門職やカウンセラーへの相談が役に立ちます。
閉経による腟の乾燥や性交時の痛みは、低用量エストロゲン（クリーム、錠剤、またはリングとして）またはデヒドロエピアンドロステロン（DHEA、坐薬として）などの経腟投与によるホルモン療法で治療できます。エストロゲンは服用するか、パッチ剤またはゲルで皮膚に塗布しますが、これらの剤形のエストロゲンは全身に作用し、通常は他の更年期症状（ホットフラッシュなど）もみられる場合にのみ使用され、60歳以上の女性には通常使用されません。エストロゲンには便益に加えて潜在的なリスク（血栓、乳がんリスクのわずかな上昇）もあるため、女性は服用を開始する前にリスクと便益について主治医に相談するべきです。
ときに、他のあらゆる方法が無効であった場合、エストロゲン療法に加えてテストステロンの内服薬が処方されますが、この組合せの処方は推奨されていません。まだ実験的な段階であり、長期的な安全性は不明なためです。