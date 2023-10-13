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加齢に関する注意点：脱臼

加齢に関する注意点：脱臼

65歳以上の人は、転倒することが多いために関節が脱臼することがよくあります。転倒は脱臼の一般的な原因の一つです。以下の理由から、高齢者は転倒しやすくなっています。

  • 一部の加齢に伴う通常の変化によって、バランス、視力、感覚（主に足）、筋力が弱まり、転倒が起こりやすくなります。そうした変化の結果、高齢者は自力で転倒から身を守ることが難しくなります。

  • 一部の高齢者は、血圧が急低下しすぎることで座ったり立ち上がったりする時にめまいや立ちくらみを感じることがあります。

  • 薬の副作用（眠気、平衡感覚を失う、めまい）が出やすくなり、そのせいで転倒することがあります。

高齢者では、脱臼に伴う他の損傷が起こりやすいです。例えば、高齢者では若い人と比べて、肩関節の脱臼によって肩腱板断裂が起こりやすくなります。

高齢者では、次の理由により、若い人のようにすぐには治らず、回復が遅いことが少なくありません。

  • 一般的な高齢者は、若い人に比べると体力全般が衰えていて、柔軟性や平衡感覚にも欠けています。そのため、脱臼によって生じる制約を補うことが難しく、日常生活に戻るのもひときわ大変です。

  • 高齢者は活動を行わなかったり、ギプスや副子で動けなかったりすると、若い成人よりも急速に筋肉組織が失われます。そのため、患部の固定が原因で筋力低下に至ることがあります。ときに、筋肉が継続的に縮んだり、関節周辺の靱帯や腱などの組織に瘢痕（はんこん）組織ができることがあります。こうした状態（関節拘縮）になると、関節の動きが制限されます。

  • 高齢者は他の病態（関節炎や血行不良など）を抱えていることが多く、それが回復を妨げたり治癒を遅らせたりすることがあります。

軽いけがであっても、食事や着衣、入浴、さらには歩行に至るまで、日々の正常な活動を行うための能力が大きく損なわれ、特にけがをする前に歩行器を使っていた高齢者は大きな影響を受けます。

固定： 固定（例えば、床上安静が必要な場合）は、特に高齢者で問題になります。

高齢者の固定は、次のような問題を起こしがちです。

床ずれは、特定の体の部位への血流が途絶えるか、大きく減少したときに発生します。高齢者では、けがをする前からすでに腕や脚への血流量が少なくなっていることがあります。けがをした腕や脚の重みがギプスにかかると、血流がさらに少なくなり、床ずれが発生することがあります。床上安静が必要な場合は、ときに寝床に接している皮膚の領域に床ずれができます。こうした領域は、皮膚が破れかけていないか、周りの人がこまめにチェックする必要があります。

高齢者に固定を行うと問題が起こりやすいため、高齢者の脱臼や筋骨格系に生じた損傷の治療では、なるべく早期に日常生活に戻れるよう支援することを優先します。

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