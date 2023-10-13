加齢に関する注意点：脱臼
65歳以上の人は、転倒することが多いために関節が脱臼することがよくあります。転倒は脱臼の一般的な原因の一つです。以下の理由から、高齢者は転倒しやすくなっています。
高齢者では、脱臼に伴う他の損傷が起こりやすいです。例えば、高齢者では若い人と比べて、肩関節の脱臼によって肩腱板断裂が起こりやすくなります。
高齢者では、次の理由により、若い人のようにすぐには治らず、回復が遅いことが少なくありません。
軽いけがであっても、食事や着衣、入浴、さらには歩行に至るまで、日々の正常な活動を行うための能力が大きく損なわれ、特にけがをする前に歩行器を使っていた高齢者は大きな影響を受けます。
固定： 固定（例えば、床上安静が必要な場合）は、特に高齢者で問題になります。
高齢者の固定は、次のような問題を起こしがちです。
床ずれは、特定の体の部位への血流が途絶えるか、大きく減少したときに発生します。高齢者では、けがをする前からすでに腕や脚への血流量が少なくなっていることがあります。けがをした腕や脚の重みがギプスにかかると、血流がさらに少なくなり、床ずれが発生することがあります。床上安静が必要な場合は、ときに寝床に接している皮膚の領域に床ずれができます。こうした領域は、皮膚が破れかけていないか、周りの人がこまめにチェックする必要があります。
高齢者に固定を行うと問題が起こりやすいため、高齢者の脱臼や筋骨格系に生じた損傷の治療では、なるべく早期に日常生活に戻れるよう支援することを優先します。