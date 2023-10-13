加齢に関する注意点：肺炎
肺炎は若い人より高齢者に多く発生し、高齢者では重症化しやすい傾向があります。高齢者の多くでは、感染が肺以外にも広がります。
高齢者では感染に対する防御機能が低下しています。気道から微生物を排除する仕組みが若い人ほど有効に働きません。筋力の低下によって、うまくせきができない場合があります。年齢とともに免疫系の機能も低下します。次のような高齢者は、肺炎になるリスクが高くなります。
肺炎を引き起こす一部の微生物に対しては、ワクチン接種で感染を予防することができます。そのため、65歳以上の高齢者には、肺炎球菌ワクチンの接種が勧められます。65歳未満であっても、肺炎のリスクが高まる病気がある人は、ワクチンを接種すべきです。インフルエンザウイルスも肺炎を引き起こしたり、そのきっかけとなったりすることがあるため、高齢者では特に、COVID-19のワクチンの接種完了と、インフルエンザワクチンの毎年接種が勧められます。RSウイルスに対するワクチンは、共同での臨床的意思決定に基づき、60歳以上の成人に適応となります。
肺炎になった高齢者のほとんどは、入院して抗菌薬の静脈内投与による治療を受けます。肺炎を発症すると、高齢者は急激に状態が悪化する可能性があり、また高齢者では経口の抗菌薬による効果が得られにくい傾向があります。