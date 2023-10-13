加齢に関する注意点：結核
潜在性結核が高齢者の体内で再活性化した場合、症状はほとんどみられないことがあります。そのため、数週間または数カ月にわたり結核が疑われないことがあります。高齢者では、他の病気の存在も結核の再活性化の診断を困難にします。
介護施設で暮らす高齢者には結核に感染するリスクがあります。そこで生じる肺炎が結核と認識されないこともあります。そのため、適切な治療が行われず、他の人に感染が広がることもあります。
米国では、粟粒結核（ぞくりゅうけっかく）に最も多く罹患するのは高齢者です。粟粒結核は、生命を脅かすことのある種類の結核で、大量の結核菌が血流を介して全身に広がって起こります。
脳を覆う組織に感染する結核（結核性髄膜炎と呼ばれる）も高齢者に多くみられます。この致死的な感染症では、発熱、持続性の頭痛、首のこわばり、吐き気、錯乱、および昏睡につながることがある傾眠などが現れます。
高齢者に長期にわたる潜伏結核がある場合、医師は活動性結核の発症を予防するために抗結核薬を使用するリスクと利益を比較して検討します。これらの薬剤が有害な影響を及ぼすリスクは、結核を発症するリスクよりも高くなる可能性があります。このような場合、医師は抗菌薬の使用を決断する前に、結核専門医に相談することがよくあります。