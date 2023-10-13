加齢に関する注意点：安全に運動する
大半の高齢者は安全に運動することができます。運動により、高血圧や糖尿病などの症状が和らぐことさえあります。ただし、高齢者の場合は運動プログラムを開始する前に、医師に確認する必要があります。
高齢者向けの運動プログラムには、柔軟性と敏捷性を向上する動作と、強化運動や有酸素運動になる動作が含まれているべきです。高齢者は若い人に比べると、同じスポーツをしてもけがをしやすい傾向があります。適切な靴と用具が重要です。
運動は徐々に開始し、ゆっくり強化していくことが必要です。どの年齢の人にもいえることですが、けがを減らすために入念なウォーミングアップが非常に重要です。年齢を重ねると結合組織に変化が起きて、柔軟性が低下します。また、高齢者には関節炎がみられることも多く、これも柔軟性を低下させます。柔軟性が乏しいと、運動中の負荷が近くの筋肉などの周辺組織には拡散されず、関節に大きな力がかかるようになります。この負荷によって徐々に関節が損傷を受けます。ウオーミングアップや柔軟運動をより多く行うと、けがの予防に役立ちます。
若い人に起こるランニング関連のスポーツ外傷は、高齢のランナーにも生じます。さらに、高齢のランナーの方が転倒する可能性が高くなっています。多くの場合、高齢者はバランスを保つ力が低下するため、トレーニングにバランス運動を取り入れることを検討してもよいでしょう。脱水は錯乱の発作につながり、高齢者の転倒を引き起こす可能性があります。