加齢に関する注意点：変形性関節症
変形性関節症に関しては、多くの俗説が根強く存在します。例えば、白髪や皮膚の変化と同じように老化の一部で避けられない、身体障害になることはほとんどない、治療は効果がないなどと思われています。
確かに、変形性関節症は高齢になるにつれて多くみられるようになります。例えば、加齢とともに、以下のような変化が起こります：
しかし、変形性関節症は避けられない老化の一部ではありません。関節を長年使用したことで生じる摩耗だけでは変形性関節症は起こりません。その他の要因には、一度または繰返し起こったけが、異常な動き、代謝性疾患、関節の感染症、別の関節の病気などがあります。
効果的な治療法には、例えば、痛み止め（鎮痛薬）、運動や理学療法、また場合によっては手術などがあります。
加齢に伴って、靱帯の損傷もよくみられます。関節をつなぐ靱帯は、加齢につれて弾性が低下していく傾向があり、関節に硬さやこわばりを感じるようになります。この変化は、靱帯を構成するタンパク質の化学的変化から生じます。したがって、ほとんどの人は加齢につれて柔軟性を失っていきます。靱帯が断裂しやすくなる傾向があり、断裂した場合、治りが遅くなります。高齢者は、靱帯を断裂しそうな運動を避けられるように、トレーナーや医師に運動療法のプログラムを詳しくみてもらうべきです。
患部の関節の皮膚に塗り込む非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）は、手や膝などの体表に近い関節に変形性関節症がある高齢者において好ましい選択肢となる場合があります。経口で使用した場合よりもNSAIDの吸収量が少ないため、副作用のリスクが最小限になります。NSAIDの内服薬は、高齢者で増加する消化管出血や腎機能障害のリスクを考慮して、できるだけ使用期間を短くするべきです。アセトアミノフェンは、NSAIDの内服薬を使用できない場合の妥当な代替薬の1つですが、鎮痛薬としての効果はNSAIDよりも低いです。
トラマドールなど、より強い鎮痛薬が必要になることもときにありますが、それらについては、副作用や依存に関する問題を回避するため、必要な場合にだけ処方されます。さらに、そのような薬剤は、高齢者では錯乱を引き起こす可能性もあります。