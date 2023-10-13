体格指数（BMI）
体重分類
（BMI）
正常*（18.5～24）
過体重（25～29）
肥満：クラスI（30～34）
肥満：クラスII（35～39）
肥満：クラスIII（40以上）
身長
体重
152～155cm
44～58kg
58～69kg
69～82kg
81～93kg
93kg超
157～160cm
47～61kg
62～74kg
74～87kg
87～100kg
100kg超
162～165cm
50～65kg
66～79kg
79～93kg
93～106kg
106kg超
168～170cm
54～69kg
70～84kg
84～98kg
98～113kg
113kg超
173～175cm
57〜74kg
74～89kg
89～104kg
104～119kg
119kg超
178～180cm
60～78kg
79～94kg
95～110kg
110～127kg
127kg超
183～185cm
64～83kg
84～99kg
100～117kg
117～134kg
134kg超
188～190cm
67～87kg
88～105kg
106～123kg
123～141kg
141kg超
193cm
71～89kg
93～108kg
112～127kg
130～145kg
145kg超
*BMIが正常値未満の場合は低体重とみなされます。
cm = センチメートル、kg = キログラム。