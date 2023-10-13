体格指数（BMI）

体重分類

（BMI）

正常*（18.5～24）

過体重（25～29）

肥満：クラスI（30～34）

肥満：クラスII（35～39）

肥満：クラスIII（40以上

身長

体重

152～155cm

44～58kg

58～69kg

69～82kg

81～93kg

93kg

157～160cm

47～61kg

62～74kg

74～87kg

87～100kg

100kg

162～165cm

50～65kg

66～79kg

79～93kg

93～106kg

106kg

168～170cm

54～69kg

70～84kg

84～98kg

98～113kg

113kg

173～175cm

57〜74kg

74～89kg

89～104kg

104～119kg

119kg

178～180cm

60～78kg

79～94kg

95～110kg

110～127kg

127kg

183～185cm

64～83kg

84～99kg

100～117kg

117～134kg

134kg

188～190cm

67～87kg

88～105kg

106～123kg

123～141kg

141kg

193cm

71～89kg

93～108kg

112～127kg

130～145kg

145kg

*BMIが正常値未満の場合は低体重とみなされます。

cm = センチメートル、kg = キログラム。

