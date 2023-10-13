* 抗コリン作用には口腔乾燥、かすみ目、便秘、排尿困難、錯乱、ふらつき（特に立ちくらみ）などがあります。特に高齢者ではこれらの症状が起こりやすくなります。

‡眠気の程度は服用量や（鼻閉改善薬の成分と抗ヒスタミン薬を含有する製剤のように）製剤中の他の有効成分によって変わり、さらに個人差もあります。

‡ アクリバスチン（acrivastine）は、プソイドエフェドリン（鼻閉改善薬）との配合剤のみが利用できます。この配合剤は内服します。この配合剤は12歳未満の小児には使用されません。