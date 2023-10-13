主な食品に含まれるカルシウムの量
食品
1サービングの量
カルシウムの概算量（ミリグラム）
ヨーグルト（プレーン、低脂肪）
8オンス（約240ミリリットル）
450
ギリシャヨーグルト（プレーン、低脂肪）
8オンス（約240ミリリットル）
260
低脂肪牛乳（1％）
1カップ
310
無脂肪牛乳（スキムミルク）
1カップ
300
大豆飲料（豆乳）（無糖）
1カップ
300
アーモンド飲料（アーモンドミルク）（無糖）
1カップ
440
米飲料（ライスミルク）（無糖）
1カップ
280
チーズ（低脂肪、無脂肪など各種）
1½オンス（約45ミリリットル）
120～490
コラードグリーン（加熱調理）
1カップ
270
ホウレンソウ（加熱調理）
1カップ
250
チンゲンサイ（加熱調理）
1カップ
190
ケール （加熱調理）
1カップ
180
フダンソウ（加熱調理）
1カップ
100
豆腐（生、レギュラー、硫酸カルシウム使用し）
½カップ
430
イワシ（缶詰）
3オンス（約90ミリリットル）
330
グレープフルーツジュース（100％、栄養強化）
1カップ
350
オレンジジュース（100％、栄養強化）
1カップ
350
Adapted from the US Department of Agriculture and US Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025.Available at DietaryGuidelines.gov.