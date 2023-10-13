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MSDMsd マニュアル家庭版
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主な食品に含まれるカルシウムの量

食品

1サービングの量

カルシウムの概算量（ミリグラム）

ヨーグルト（プレーン、低脂肪）

8オンス（約240ミリリットル）

450

ギリシャヨーグルト（プレーン、低脂肪）

8オンス（約240ミリリットル）

260

低脂肪牛乳（1％）

1カップ

310

無脂肪牛乳（スキムミルク）

1カップ

300

大豆飲料（豆乳）（無糖）

1カップ

300

アーモンド飲料（アーモンドミルク）（無糖）

1カップ

440

米飲料（ライスミルク）（無糖）

1カップ

280

チーズ（低脂肪、無脂肪など各種）

1½オンス（約45ミリリットル）

120～490

コラードグリーン（加熱調理）

1カップ

270

ホウレンソウ（加熱調理）

1カップ

250

チンゲンサイ（加熱調理）

1カップ

190

ケール （加熱調理）

1カップ

180

フダンソウ（加熱調理）

1カップ

100

豆腐（生、レギュラー、硫酸カルシウム使用し）

½カップ

430

イワシ（缶詰）

3オンス（約90ミリリットル）

330

グレープフルーツジュース（100％、栄養強化）

1カップ

350

オレンジジュース（100％、栄養強化）

1カップ

350

Adapted from the US Department of Agriculture and US Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025.Available at DietaryGuidelines.gov.

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