*母体死亡率は、妊娠に関連する原因により、妊娠中または妊娠終了から42日以内に死亡した女性の数を、出生10万件当たりで示したものです。2020年の母体死亡率は、出生10万件当たり2人(ポーランド)から1223人(南スーダン)までの幅がありました(本表に含まれていない国あり)。

参考文献:Trends in maternal mortality 2000 to 2020: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division.Geneva: World Health Organization; 2023.