不安症の病気の治療薬
薬剤
用途
いくつかの副作用
備考
ベンゾジアゼピン系
アルプラゾラム
クロルジアゼポキシド
クロナゼパム
クロラゼプ酸
ジアゼパム
ロラゼパム
オキサゼパム
眠気、記憶障害、協調運動障害、反応の鈍化
薬物依存に至る可能性がある
最もよく使用される種類の抗不安薬
脳内の神経の活動を低下させることで心身をリラックスさせる
即効性があり、1時間以内に効果が現れることもある
眠気を引き起こす他の薬剤と併用してはならない
ブスピロン（buspirone）
めまい、頭痛
眠気を催さず、アルコールと相互作用を起こさない
薬物依存にならない
効果が現れるまでに数週間かかることがある
抗うつ薬*
SSRI（エスシタロプラムなど）
SNRI（ベンラファキシンなど）
モノアミン酸化酵素阻害薬（MAOI）
TCA（クロミプラミンなど）
表「うつ病の治療に用いられる薬剤」を参照
表「うつ病の治療に用いられる薬剤」を参照
その他の抗不安薬
ブスピロン（buspirone）
めまい、頭痛
眠気を催さず、アルコールと相互作用を起こさない
薬物依存を引き起こさない
効果が現れるまでに数週間かかることがある
*上記の抗うつ薬のすべてが、ここに挙げたすべての用途に有効というわけではありません。
MAOI = モノアミン酸化酵素阻害薬；SNRI = 選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬；SSRI = 選択的セロトニン再取り込み阻害薬；TCA = 三環系抗うつ薬。