*上記の抗うつ薬のすべてが、ここに挙げたすべての用途に有効というわけではありません。

MAOI = モノアミン酸化酵素阻害薬；SNRI = 選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬；SSRI = 選択的セロトニン再取り込み阻害薬；TCA = 三環系抗うつ薬。