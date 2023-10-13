skip to main content
MSDMsd マニュアル家庭版
Search icon

不安症の病気の治療薬

不安症の病気の治療薬

薬剤

用途

いくつかの副作用

備考

ベンゾジアゼピン系

アルプラゾラム

クロルジアゼポキシド

クロナゼパム

クロラゼプ酸

ジアゼパム

ロラゼパム

オキサゼパム

全般不安症

パニック症

恐怖症

眠気、記憶障害、協調運動障害、反応の鈍化

薬物依存に至る可能性がある

最もよく使用される種類の抗不安薬

脳内の神経の活動を低下させることで心身をリラックスさせる

即効性があり、1時間以内に効果が現れることもある

眠気を引き起こす他の薬剤と併用してはならない

ブスピロン（buspirone）

全般不安症

めまい、頭痛

眠気を催さず、アルコールと相互作用を起こさない

薬物依存にならない

効果が現れるまでに数週間かかることがある

抗うつ薬*

SSRI（エスシタロプラムなど）

SNRI（ベンラファキシンなど）

モノアミン酸化酵素阻害薬（MAOI）

TCA（クロミプラミンなど）

全般不安症

パニック症

恐怖症

心的外傷後ストレス症

表「うつ病の治療に用いられる薬剤」を参照

表「うつ病の治療に用いられる薬剤」を参照

その他の抗不安薬

ブスピロン（buspirone）

全般不安症

めまい、頭痛

眠気を催さず、アルコールと相互作用を起こさない

薬物依存を引き起こさない

効果が現れるまでに数週間かかることがある

*上記の抗うつ薬のすべてが、ここに挙げたすべての用途に有効というわけではありません。

MAOI = モノアミン酸化酵素阻害薬；SNRI = 選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬；SSRI = 選択的セロトニン再取り込み阻害薬；TCA = 三環系抗うつ薬。

*上記の抗うつ薬のすべてが、ここに挙げたすべての用途に有効というわけではありません。

MAOI = モノアミン酸化酵素阻害薬；SNRI = 選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬；SSRI = 選択的セロトニン再取り込み阻害薬；TCA = 三環系抗うつ薬。

関連するトピック